VIDEO Schrikken in Chili: tribune met supporters stort in

Onder massaal gezang en veel vuurwerk werkten de spelers van Colo Colo vrijdag hun training af, gesteund door een grote groep fanatieke supporters. Maar tijdens de oefensessie hield plotseling een tribune het niet meer en bezweek onder de springende fans.

De paniek was groot en de training werd direct stilgelegd. Er ontstond grote paniek, maar de hulpdiensten waren snel ter plekke om de gewonde supporters te helpen. Volgens Chileense media zijn er zeker vijf gewonden gevallen. Of het duel van zondag tussen Colo Colo en Club Deportivo Universidad Catolica kan doorgaan, is nog niet duidelijk.