Feyenoord nadert PSV na zege in stadsderby

Na een mooi applaus voor de vorige week overleden Wim Jansen werd de enige stadsderby van de Eredivisie in gang gezet met bij de thuisploeg voor het eerst sinds de Klassieker Luis Sinisterra als basisspeler. Bij Sparta stond de van de Afrika Cup teruggekeerde Maduka Okoye weer onder de lat. Al binnen vier minuten werd de doelman gepasseerd. Orkun Kökcü kreeg de bal en via een Sparta-verdediger schoot hij binnen.

Niet heel veel later was het al voor de tweede keer raak. Na een goede opening van Kökcü gaf Sinisterra een prima steekballetje richting Alireza Jahanbakhsh. Omdat Okoye op het gladde veld uitgleed was het voor de Iraniër een koud kunstje om de 2-0 te maken. Feyenoord was dan ook veel sterker dan de bezoekers al was het ook weer niet zo dat het de grote kansen echt aaneenreeg, maar toch had Linssen en Kökcü binnen het halfuur al voor de 3-0 kunnen zorgen. Meer dan een afstandsschot van Lennart Thy kon Sparta daarna niet tegenover stellen.

Debutanten

In het derde kwartier meldden de bezoekers zich iets meer op de vijandelijk helft, maar de enige echte kans was voor Tyrell Malacia die met een wat wilde volley over mikte. De eerste mogelijkheid voor Sparta was er pas kort na rust, toen Adrián Dalmau geen richting mee kon geven aan een kopbal. De aardige start van de tweede helft van Sparta werd echter al snel overschaduwd door de 3-0 van Feyenoord. Guus Til kon nadat de bal wat gelukkig voor zijn voeten kwam eenvoudig voor zijn twaalfde treffer van het seizoen tekenen. Daardoor kwam hij op gelijke hoogte met topschutter Sébastien Haller.

Alireza Jahanbaksh maakte de 2-0. Ⓒ ProShots

De middenvelder stak de Ivoriaan even later zelfs voorbij, nadat Sparta Feyenoord opnieuw hielp met een uitglijder. Dit keer was het Bart Vriends die niet op zijn voeten kon blijven staan, waarna Til eenvoudig kon afronden. Niet lang daarna werd hij vervangen bij een drievoudige wissel, waarmee Slot Jorrit Hendrix en Patrik Wålemark hun Feyenoord-debuut gunde. Voor de Amerikaan Cole Bassett waren er nog geen speelminuten ingeruimd.

Na de vele wisselingen, ook bij de bezoekers, kreeg Sparta vijf minuten voor tijd zijn grootste kans van de wedstrijd, maar Mario Engels slaagde er niet in de eretreffer te maken. Aan de andere kant voorkwam Okoye met een redding een nog grotere nederlaag voor de club uit het westen van Rotterdam.

