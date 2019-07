Real zonder teleurgestelde Bale naar München

Bale leek op weg naar China, tot het moment dat Real Madrid de vraagprijs besloot te verhogen. Jiangsu Suning besloot vervolgens definitief af te haken. Volgens verschillende media was Bale in China 25 miljoen euro per seizoen gaan verdienen.

Het is onduidelijk waar de toekomst van Bale ligt. Zidane heeft de aanvaller niet meer nodig en de transfermarkt in Engeland gaat al op 8 augustus op slot. Real Madrid opent dinsdag de Audi Cup met een wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Bayern München en Fenerbahçe zijn de overige deelnemers.

Bekijk ook: Bale kan Chinees avontuur vrijwel zeker vergeten