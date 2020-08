Ronnie O’Sullivan via de goot naar de ’goat’

Ronnie O'Sullivan, met uiterste precisie. Ⓒ ANP/HH

Niet alleen door zijn geniale spel gaat Ronnie O’Sullivan al een kwart eeuw over de tong, maar ook wegens zijn bizarre leven. Hij groeide op in de vanwege seksindustrie bekende Londense buurt Soho, zag zijn vader en moeder in de bak belanden, verloor zichzelf aan drank en drugs, leidde aan depressies, maar wist toch op te krabbelen om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. Als je ziet wat de 44-jarige Brit allemaal heeft meegemaakt, is het een wonder dat hij de ’GOAT’ is in zijn sport, oftewel de ’Greatest Of All Time’.