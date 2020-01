Bobsleeër Ivo de Bruin: ’Gelukkig kunnen we leven van inkomen van mijn vrouw’

Bobteam De Bruin tijdens de EK in Winterberg, met van links naar rechts: Janko Franjic, Dennis Veenker, piloot Ivo de Bruin en Joost Dumas. Ⓒ IBSF/Viesturs Lacis

AMSTERDAM - Het leven van een Nederlandse bobsleeër is in verschillende opzichten loodzwaar. Maar aan stoppen denkt routinier Ivo de Bruin nog geen seconde. „Als iets je zoveel plezier en voldoening geeft, zijn geld en luxe minder belangrijk”, zegt de 33-jarige Noord-Hollander na het behalen van de dertiende plek op de EK in het Duitse Winterberg, waar tevens de World Cup werd gehouden.