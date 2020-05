Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome rijdt seizoen bij Team Ineos uit

Chris Froome. Ⓒ BSR Agency

ANTWERPEN - Het lijkt erop dat Chris Froome de komende Tour de France voor Team Ineos rijdt. Maar dat betekent niet dat de viervoudige ex-Tourwinnaar zonder zorgen is, want bij zijn huidige ploeg lijkt de 35-jarige Brit in een impasse terecht te zijn gekomen. Het is niet zo dat hij vanwege zijn vier eerdere eindzeges de voorkeur krijgt als kopman boven Egan Bernal en Geraint Thomas, integendeel. Maar oké, hij gaat de uitdaging aan.