RB Leipzig wil ver gaan om Ajax-trainer Erik ten Hag in te lijven

De Duitse topclub is op de hoogte van de gelimiteerde afkoopsom (ruim 2 miljoen euro) van de Ajax-coach en is bereid die te betalen.

Na een eerste onderhoud tussen de club en Ten Hag deed Leipzig de trainer een uitstekende meerjarige aanbieding. Hoewel Manchester United op pole position lag om de succescoach binnen te halen, lijkt de strijd weer helemaal open te liggen. Echter, de Red Devils kunnen financieel moeiteloos wedijveren met andere clubs. Veel zal dan ook afhangen van het sportieve plaatje dat Ten Hag wordt voorgeschoteld.

Hegemonie Bayern doorbreken

De tukker schermde al langer met meerdere opties. Met de komst van de Nederlandse oefenmeester wil Leipzig proberen de hegemonie van Bayern München in de Bundesliga te doorbreken.

Ten Hag is sinds december 2017 trainer van Ajax, toen als opvolger van Marcel Keizer. In 2019 en 2021 pakte hij de dubbel met de Amsterdammers. In zijn eerste volledige seizoen als trainer van de Nederlandse recordkampioen maakte hij indruk in de Champions League door de halve finale te halen in het miljoenenbal. Dit seizoen overwinterde Ten Hag wederom in de Champions League.