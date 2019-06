Oranje-matchwinnaar wel klaar met complimenten

Jill Roord dolt tijdens de training op ’the day after’ met assistent Arjan Veurink. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

SAINT-AMAND-LES-EAUX - Iets meer dan 24 uur nadat ze met een rake kopbal in blessuretijd de heldinnenrol voor zich had opgeëist, stond Jill Roord ’gewoon’ weer op het trainingsveld. Met de reserves. De basiskrachten werkten in de sportschool aan hun herstel. Precies op het moment dat de warming-up werd aangevangen, begon het te stevig plenzen en te onweren. Toch straalde Roord tussen de druppels als een zonnetje.