Sifan Hassan: ’Dit is niet goed, dit is supergoed’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Sifan Hassan geeft high-files na de 10.000 meter tijdens de FBK Games. XMIT: 470828792 Ⓒ ANP

HENGELO - Ze loopt op zondag nog een 1500 meter in Hengelo, maar Sifan Hassan nam na haar prima 10.000 meter bij de FBK Games nog drie kwartier de tijd voor publiek en pers. Nadat ze de beste jaartijd (29,37.80) op de klokken had gezet, was ze bepaald niet aan het eind van haar latijn. Vrolijk maakte ze eindeloos praatjes en ging ze met iedereen die dat vroeg op de foto.