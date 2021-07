Canada en VS naar halve finale Gold Cup

Junior Hoilett opende in het Amerikaanse Arlington de score voor Canada in de 18e minuut. In de tweede helft bracht Stephen Eustáquio de tweede treffer voor de ploeg van bondscoach John Herdman op het scorebord.

In de andere halve finale treft Qatar de Verenigde Staten. De voetballers van de VS wonnen met 1-0 van Jamaica. Matthew Hoppe maakte in de slotfase het enige doelpunt.

Qatar doet mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Dat WK vindt plaats in Qatar.