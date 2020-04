Hamilton ontkent gerucht over ’droomtransfer’

Op Instagram reageerde Hamilton op een bericht uit The Sun dat een droomtransfer van de Brit naar Ferrari van de baan is. „Ten eerste is er geen sprake van een droom om naar een ander team te verkassen. Ik zit al bij mijn droomteam”, aldus de zesvoudig wereldkampioen. „Ten tweede, er is geen reden om hier weg te gaan. Ik ben samen met de mensen die er al sinds de eerste dag voor mij zijn. Wij, Mercedes, zijn het beste team!”, zegt Hamilton, die korte tijd later het bericht weer verwijderde.

Het bericht dat Lewis Hamilton deelde op Instagram en inmiddels verwijderd heeft. Ⓒ Instagram Lewis Hamilton

Hamilton laat zich vaak lyrisch uit over de Duitse renstal en heeft daarnaast ook een goede relatie met teambaas Toto Wolff. Ondanks dat, komt het gerucht dat Hamilton in de nabije toekomst weleens voor een ander team zou kunnen rijden niet uit de lucht vallen.

Wolff heeft volgens de Engelse krant The Daily Mail namelijk 42 miljoen euro geïnvesteerd in de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin, dat vanaf volgend jaar het Formule 1-team van Racing Point overneemt. Daardoor werd al gespeculeerd over een mogelijke overstap van Wolff en Hamilton, al weersprak de Oostenrijker zelf dat hij voor een mogelijke transfer staat.

Ferrari

Hamilton werd eerder ook al aan Ferrari gelinkt. Eind 2019 voerde hij zelfs gesprekken met de leiding van de rode brigade.

„Het is inmiddels publiekelijk bekend dat Lewis heeft gesproken met onze voorzitter (John Elkmann, red.). We zijn logischerwijs gevleid dat coureurs, en zeker iemand als Lewis, bij ons willen komen rijden.”

Was getekend Louis Camilleri, bestuursvoorzitter van Ferrari. Hij deed zijn verhaal eind vorig jaar tegenover onder meer The Guardian en de BBC tijdens een afsluitende bijeenkomst op Maranello, het hoofdkwartier van Ferrari.

Stoelendans

De stoelendans in de Formule 1 is altijd een speculatief spel. Vettel wil nu echter snel aan alle onzekerheid een einde maken. „Ik denk dat de kans groot is dat we voor de start van het seizoen een beslissing nemen”, zei Vettel in een conference call met internationale media over zijn toekomst.

Wanneer het Formule 1-seizoen weer van start gaat is nog maar de vraag. De voorkeur van de F1-leiding gaat inmiddels uit naar een openingsrace begin juli, wanneer de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat.