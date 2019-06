Foto: Swart schiet doelpuntloze AFC-spits te hulp

Sjaak Swart met Philippe Hes Ⓒ Instagram Sjaak Swart

AMSTERDAM - AFC 5-spits Philippe Hes haalde de krantenkoppen, doordat hij in een heel seizoen nul keer wist te scoren. Sterren over de ganse wereld, waaronder Zlatan Ibrahimovic, gaven de ’hulpeloze’ aanvaller ongevraagd advies. Sjaak Swart is nu zelfs al te hulp geschoten.