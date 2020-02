Gözübüyük leidt Eredivisie-topper tussen Ajax en AZ

De koploper van de eredivisie verdedigt voor eigen publiek vanaf 20.00 uur een voorsprong van drie punten op de concurrent uit Alkmaar.

Gözübüyük krijgt assistentie van de grensrechters Charl Schaap en Jan de Vries. Videoscheidsrechter Clay Ruperti kijkt mee vanuit Zeist.

Ajax tegen AZ is niet de enige topper van zondag in de eredivisie. PSV en Feyenoord nemen het vanaf 14.30 uur tegen elkaar op in het Philips-stadion. Die wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Johan Balder en Rens Bluemink zijn de grensrechters van de krachtmeting tussen de nummer drie van de ranglijst uit Rotterdam en nummer vier uit Eindhoven. Rob Dieperink is aangewezen als videoscheidsrechter.