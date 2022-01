Philippe Sandler ondergaat keuring Feyenoord

De inmiddels 24-jarige Sandler genoot zijn opleiding bij Ajax, waar hij niet verder kwam dan het onder 19-elftal. De verdediger werd opgepikt door PEC Zwolle, waar hij zich in zijn tweede seizoen onder leiding van trainer John van ’t Schip heel sterk ontwikkelde. AZ en PSV toonden interesse in de voetballend sterke verdediger, maar ook buitenlandse clubs hadden hem op de radar.

Zijn trainer, die eerder bij Melbourne City had gewerkt en daardoor goede contacten had met de Manchester City Football Group, tipte de Engelse grootmacht over de getalenteerde verdediger en in januari 2018 tekende Sandler een vierjarig contract bij The Citizens.

Valse start

Een doorbraak bij Manchester City bleek te hoog gegrepen voor de Amsterdammer, die een valse start kende door een knieblessure in zijn eerste seizoen en uiteindelijk tweemaal zijn opwachting maakte in de hoofdmacht. In een FA Cup-duel met Rotherham in 2019 speelde hij 23 minuten en in een League Cup-duel met Burton Albion in 2019 speelde Sandler de hele wedstrijd.

In het seizoen 2019/2020 werd Sandler uitgeleend aan Anderlecht, waar City-aanvoerder Vincent Kompany aan de slag was gegaan als speler/trainer. Sandler was in Brussel aanvankelijk basisspeler, maar nieuwe knieklachten gooiden roet in het eten. Sandler moest geopereerd worden en eenmaal weer fit werd het seizoen stilgelegd door de coronapandemie.

Het was niet het einde van alle fysieke tegenslag, want aan het begin van zijn derde seizoen als speler van Manchester City ging het helemaal mis met zijn enkel. Sandler scheurde zijn enkelbanden af en moest opnieuw geopereerd worden. De verdediger was het hele seizoen zoet met revalideren en kon pas aan het einde van het voetbaljaar een paar duels meespelen met de reserves van Manchester City.

Vlieguren

Na twee jaar kwakkelen hoopte Sandler dit seizoen eindelijk weer flink vlieguren te gaan maken. Met het oog daarop werd hij verhuurd aan het Franse AC Troyes, maar na speelminuten op de tweede en derde speeldag keerde hij vanwege een hamstringblessure terug bij City.

Alle tegenslag heeft ervoor gezorgd, dat de inmiddels 24-jarige verdediger in de afgelopen twee jaar slechts twee optredens op het hoogste niveau heeft afgewerkt. In Rotterdam hoopt hij eindelijk weer meer aan spelen toe te komen om zo zijn oude belofte in te kunnen lossen.