Koeman appt Lodeweges: ’Gefeliciteerd en een bijzonder goede tweede helft’

„Ik was er blij mee, maar ik denk dat iedereen er blij mee was”, zei Lodeweges verder. „In de eerste helft hebben we het niet altijd goed gedaan. Dan bedoel ik de diepte in ons spel en ook het tussen de linies spelen. Het is heel secuur hoe je staat en er mee omgaat. We hebben diepte nodig om het spel uit elkaar te trekken.”

Het is tegen een team als Polen ook moeilijk voetballen, vindt Lodeweges. „Volgens mij ontbrak alleen Robert Lewandowski. Het is een team dat heel ver terugzakt, dat is moeilijk. Scoor je vroeg, had je misschien snel uit kunnen lopen. Maar sommige dingen zijn nog ’roestig’, dat zag je. We zijn negen maanden niet bij elkaar geweest”, zei hij.

Het was voor de bondscoach geen wedstrijd om spelers, zoals Mohamed Ihattaren, te laten debuteren. „Daar vond ik de tussenstand te nauw voor.”