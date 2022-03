Nederlandse tennissers dicht bij plaatsing Daviscup Finals

In plaats van de underdog is Nederland dit weekeinde zwaar favoriet, aangezien de Canadese wereldtoppers Felix Auger-Aliassime, de huidige nummer 9 van de wereld en Denis Shapovalov, de huidige nummer 13, verstek laten gaan.

De 26-jarige Van de Zandschulp staat 48e op de ATP-ranking, veel hoger dan zijn Canadese tegenstander die 332e staat. Toch was dat grote verschil niet direct te zien vrijdagmiddag. Alex Galarneau liep zelfs uit naar een 3-1 voorsprong. Daarna schakelde Van de Zandschulp een tandje bij en won hij vier games op rij.

Bij een stand van 5-3 mocht de Nederlander de set uitserveren. Galarneau gaf zich echter nog niet gewonnen, hij brak terug en trok de stand weer gelijk: 5-5. Op 6-5 kreeg Van de Zandschulp een nieuwe mogelijkheid om de set uit te serveren. Nu faalde hij niet en op zijn derde setpunt was het raak: 7-5.

Tiebreak

In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer en vlogen de breaks de spelers om de oren. De 22-jarige Canadees kreeg aan het einde van de set drie mogelijkheden om er een derde set uit slepen, maar Van de Zandschulp dwong een tiebreak af. Hierin moest de Nederlander wederom een setpunt zien weg te poetsen. Toch klaarde hij de klus uiteindelijk wel in twee sets: 7-5, 7-6.

De inzet van het treffen in Sportcampus Zuiderpark is een plek op de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het landentoernooi dat een aantal jaar geleden van opzet is veranderd.

„Ik voelde hier meer spanning dan toen ik bijvoorbeeld in het Arthur Ashe Stadium speelde”, zei Van de Zandschulp, verwijzend naar het immense stadion van de US Open. „Het is de eerste keer dat ik Daviscup in Nederland speelde. Dat ze je naam scanderen is aan de ene kant geweldig, maar ik ben niet gewend om in zo’n sfeer te spelen.”

Griekspoor

Griekspoor boog in de tweede set een 3-1-achterstand om in setwinst door vijf van de laatste zes games te winnen. Na 1 uur en 36 minuten maakte hij het met een sterke forehand af op zijn tweede wedstrijdpunt.

Zaterdag volgt er eerst een dubbelspel. Captain Paul Haarhuis heeft daarvoor Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aangewezen. Mochten zij winnen dan is de ontmoeting al beslist. Als Koolhof en Middelkoop verliezen, dan komt Van de Zandschulp in actie in de vierde wedstrijd.