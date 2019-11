Ajax wisselvallig in Frankrijk

Stanley Menzo op archiefbeeld, niet tijdens het bewuste duel met Auxerre. Ⓒ Hollandse Hoogte

LILLE - Met Lille-uit staat komende woensdagavond een belangrijk Champions League-treffen voor Ajax op de rol. Voor de Amsterdamse club zijn de laatste ontmoetingen in Frankrijk niet per se succesvol verlopen. Sterker nog, in Auxerre verloor Stanley Menzo in 1993 zijn plek onder de lat en Ronald Koeman in 2005 zijn baan.