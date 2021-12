Max Verstappen na bizarre race: ’Voor mij is dit geen Formule 1’

„Gelukkig hebben de fans wel een duidelijke gedachte over racen. Wat vandaag is gebeurd, is ongelofelijk. Ik probeer gewoon te racen. Maar zoals het nu gaat, bestaat deze sport meer uit straffen dan uit het pure racen. Voor mij is dat geen Formule 1. Ik heb alles gegeven.”

Verstappen eindigde als tweede in Jeddah na een verhit gevecht met Hamilton. De Nederlander kreeg onder meer een tijdstraf van vijf seconden na een onderling duel, even daarvoor klapte Hamilton op de Red Bull-coureur toen die hem voorbij wilde laten gaan.

„Ik minderde snelheid en wilde hem er voorbij laten, en zat aan de rechterkant”, stelde Verstappen. „Hij wilde er niet langs en toen raakten we elkaar. Ik snap niet wat er gebeurde.”

Reactie Hamilton

Hamilton reageerde daarop: „Ik begreep niet waarom hij ineens op de rem ging staan. Daarna hoorde ik pas dat-ie mij voorbij liet gaan.”

De zevenvoudig wereldkampioen en Verstappen gaan met een gelijk aantal punten naar de laatste race in Abu Dhabi. Hamilton: „Ik race al lange tijd, maar dit was ongelooflijk zwaar. Ik probeerde hier hard te racen, maar ook clean te blijven. Dat was moeilijk. Wij krijgen van alles op ons afgevuurd in de tweede helft van het seizoen, maar we blijven doorgaan.”