Foute afslag! Terwijl peloton rechtsaf slaat, rijdt Longo Borghini verkeerd

Lorena Wiebes profiteerde van de misser van Longo Borghini en toonde zich ook in de vijfde rit de beste sprintster van het vrouwenpeloton is. De Nederlandse wielrenster was opnieuw de snelste in een massasprint, net als in de openingsetappe in Parijs.

Wiebes, uitkomend voor Team DSM, klopte in de massasprint de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Marianne Vos eindigde in de gele leiderstrui als derde en behield de eerste plaats in het algemeen klassement.

Bekijk ook: VIDEO Massale valpartij tijdens langste rit Tour de France Femmes