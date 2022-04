Sport kort: Djokovic en Rublev spelen finale Belgrado

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Djokovic en Rublev strijden om titel in Belgrado

18.08 uur: De finale van het ATP-toernooi van Belgrado gaat zondag tussen Novak Djokovic en Andrej Rublev, de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Djokovic speelt in eigen land zijn eerste finale van 2022.

Bij de laatste vier was Djokovic de Rus Karen Chatsjanov met 4-6 6-1 6-2 de baas. Het was al de derde keer deze week dat de twintigvoudig grandslamkampioen zich terugknokte na het verlies van de eerste set.

Rublev liet op zijn beurt de Italiaan Fabio Fognini met 6-2 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 62 minuten.

Djokovic kan in Belgrado zijn eerste titel sinds 6 november van vorig jaar veroveren. Toen schreef hij het masterstoernooi van Parijs op zijn naam. Begin dit jaar moest de Serviër veel toernooien missen omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.

Djokovic (34) en Rublev (24) speelden slechts één keer eerder tegen elkaar. Op de ATP Finals van vorig jaar was Djokovic met 6-3 6-2 te sterk voor de Russische mondiale nummer 8.

Pole voor Franse wegracer Zarco in MotoGP Portugal

17.03 uur: De Franse MotoGP-racer Johann Zarco start zondag van poleposition in de Grote Prijs van Portugal. De coureur van Ducati was de snelste in de kwalificaties op het circuit van Portimão. Het is de zevende keer in zijn MotoGP-carrière dat hij een race vanaf de eerste startpositie begint.

De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) neemt de tweede startplek in en zijn landgenoot Aleix Espargaro (Aprilia) de derde. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo (Yamaha) vertrekt de race vanaf de vijfde plek.

Kampioenschapsleider Enea Bastianini (Ducati) ging onderuit in de eerste kwalificatiesessie en miste de tweede sessie, waarin wordt gestreden om de pole. De Italiaan moet in de race vanaf de achttiende plaats beginnen.

Aziatische Spelen in China gaan door ondanks corona-uitbraak

17.01 uur: De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou gaan dit jaar door, ondanks een nieuwe golf van coronabesmettingen in het redelijk nabijgelegen Shanghai. Dat beweert de olympische raad van Maleisië.

Er zou sprake zijn van uitstel van het vierjaarlijkse evenement, dat voor september is gepland. De olympische raad van Azië liet eerder aan het Franse persbureau AFP weten dat die mogelijkheid nog steeds bestaat, maar voorzitter Norza Zakaria van de olympische raad van Maleisië meldde stellig dat de Spelen doorgaan.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge 'biobubbel'. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown.

Handbalsters spelen interlands zonder Polman, Snelder en Bont

17.00 uur: De handbalsters van het Nederlands team spelen dit weekeinde zonder drie vaste waarden de wedstrijden tegen Duitsland en Griekenland. Bondscoach Per Johansson heeft Danick Snelder, Debbie Bont en Estavana Polman buiten de wedstrijdselectie gelaten. De speelsters zijn niet wedstrijdfit.

Polman gaf eerder in de week al te kennen dat ze vooral bij Oranje is om de band met het team te onderhouden. Ze ligt in de clinch met haar Deense club Esbjerg en heeft zelfs advocaten in de arm genomen om over haar contract te onderhandelen. Door de sores heeft Polman, in 2019 nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK, de afgelopen tijd nauwelijks serieus getraind.

Ook jong talent Zoë Sprengers ontbreekt in Topsportcentrum Almere, waar Oranje zaterdag oefent tegen Duitsland en zondag de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland afwerkt. Sprengers mist de interlands vanwege het overlijden van een familielid. Kim Molenaar is aangewezen als haar vervanger en maakt haar debuut in Oranje.

De handbalsters zijn al geplaatst voor het EK, dat in november plaatsvindt in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Nederland zou deze interlandweek ook tegen Belarus spelen, maar dat land is geschorst door de Europese handbalfederatie (EHF) vanwege de oorlog in Oekraïne.

Motorracer Rea wint voor de 16e keer op de Superbike in Assen

15.30 uur: De Brit Jonathan Rea heeft de eerste race van het WK Superbike in Assen gewonnen. De zesvoudig wereldkampioen duelleerde vrijwel de gehele race op het TT Circuit met de Spanjaard Alvaro Bautista en de Turk Toprak Razgatlioglu en bleef zijn twee concurrenten net voor. De coureur van Kawasaki boekte al zijn zestiende zege in Assen.

Michael van der Mark eindigde als dertiende op zijn BMW en dat mocht gezien zijn verstoorde voorbereiding verdienstelijk worden genoemd. De Rotterdammer was lang uit roulatie door een beenbreuk en maakte in Assen zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Die dertiende plaats leverde hem drie punten voor het kampioenschap in de 1000cc-motoren op. De tweede race is zondag.

Waterpolosters bereiken superfinale van World League

14.13 uur: De Nederlandse waterpolovrouwen hebben zich bij de Europese finaleronde van de FINA World League geplaatst voor de finale. Oranje versloeg in de halve finale Italië met 9-7 en neemt het nu op tegen Spanje, dat nipt (19-18) van Hongarije won.

De eerste drie landen van het toernooi op Tenerife kwalificeren zich voor de zogenoemde Super Final, die van 12 tot en met 17 juli wordt gehouden op een nog te bepalen locatie. Door het bereiken van de finale is de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis nu zeker van deelname.

Topschutter aan de kant van Nederland was Sabrina van der Sloot met drie treffers. Bij de rust keek Oranje nog tegen een achterstand van 4-3 aan. In het derde kwart kwam Italië echter geen enkele maal tot scoren, terwijl Nederland twee keer het doel trof. Het team van Doudesis liep in het laatste kwart weg naar 9-5 en incasseerde in de laatste 71 seconden nog twee tegentreffers die er niet meer toe deden. De andere Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Brigitte Sleeking, Bente Rogge, Lola Moolhuijzen, Vivian Sevenich, Nina ten Broek en Simone van de Kraats.

Messi in selectie voor kampioenswedstrijd Paris Saint-Germain

11.40 uur: Lionel Messi keert zaterdag terug in de selectie van Paris Saint-Germain, dat in een thuiswedstrijd tegen Lens de Franse titel kan veroveren. De koploper in Ligue 1 heeft aan een punt genoeg om zeker te zijn van het tiende kampioenschap op het hoogste niveau in de clubhistorie.

Messi ontbrak woensdag in de uitwedstrijd tegen Angers vanwege een ontsteking aan de linker achillespees. Het team van coach Mauricio Pochettino won met 3-0, maar zag concurrent Olympique Marseille ook winnen waardoor het verschil 15 punten bleef. Pakt PSG zaterdagavond een punt, dan is het niet meer te achterhalen met hierna nog vier duels te spelen. Ook de woensdag nog geschorste Neymar is er weer bij. Hetzelfde geldt voor Presnel Kimpembe en de Italiaan Marco Verratti, die terugkeren na lichte blessures, en de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Xavi Simons.

Marseille speelt zondag tegen Stade Reims en heeft alleen bij een nederlaag van PSG nog een (theoretische) kans op de titel.

PSV’er Oppegård succesvol geopereerd

09.31 uur: De 19-jarige verdediger Fredrik Oppegård is vrijdag geopereerd aan een blindedarmontsteking, zo meldt zijn club PSV.

De operatie van de linksback is geslaagd. De Noor mag zaterdag naar huis en herstelt daar van de ingreep. Oppegård is enige tijd uit de roulatie. Daarna werkt hij op De Herdgang aan een rentree.

Begin dit seizoen maakte Oppegård zijn debuut in de hoofdmacht van PSV in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Sindsdien liet trainer Roger Schmidt hem nog drie keer invallen.

Finalisten vorig seizoen weer op voorsprong in play-offs NBA

09.07 uur: Milwaukee Bucks heeft opnieuw de leiding genomen in het derde duel uit de eerste ronde van de play-offs in de NBA met Chicago Bulls. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie won in Chicago met 111-81 en leidt nu in de best-of-seven serie met 2-1.

Ook Phoenix Suns, verliezend finalist van het afgelopen seizoen, nam de leiding. Phoenix won met 114-111 bij New Orleans Pelicans en bracht eveneens de stand op 2-1. Chris Paul scoorde 19 van zijn 28 punten in het beslissende vierde kwart. Hij was ook goed voor 14 assists. Samen met Deandre Ayton (28 punten, 17 rebounds) leidde Paul de beste ploeg uit het reguliere seizoen naar de winst.

Bij Milwaukee was Grayson Allen met 22 punten de topschutter. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo eindigde met 18 punten, net als teamgenoot Bobby Portis, die ook 16 rebounds liet noteren.

In de eerste ronde van de play-offs in de oostelijke divisie won Atlanta Hawks nipt van Miami Heat: 111-110. Voor de Hawks was het na twee nederlagen de eerste zege tegen de Heat. Trae Young werd met een score in de slotseconden de matchwinnaar voor de thuisploeg. Het duel begon met enige vertraging nadat er een verdacht pakketje was gevonden bij de hal waar Atlanta de thuiswedstrijden speelt.

Handboogbond ziet bondscoach vertrekken

08.27 uur: De Nederlandse Handboog Bond gaat voorlopig verder zonder bondscoach. Na een lang dienstverband heeft Ron van der Hoff besloten afscheid te nemen. De bond beraadt zich over de opvolging.

Van der Hoff was de afgelopen negen jaar bondscoach en hoofdcoach en onder meer betrokken bij het olympisch zilver dat het mixed recurveteam vorig jaar behaalde op de Olympische Spelen van Tokio. Voor die tijd werkte de Limburger al bij de bond als coach van de paraselectie, de veldploeg en Jong Oranje.

„Bondscoach zijn is een mooie baan, waarin ik mooie dingen heb mogen beleven, met goede en talentvolle sporters heb mogen werken en deel heb mogen uitmaken van een team dat geweldige resultaten heeft behaald”, laat Van der Hoff via de NHB weten. „Het is echter ook een zware baan, waarin de balans tussen werk en privé soms moeilijk te vinden is. Na deze prachtige jaren is voor mij de tijd gekomen om op een andere wijze de balans te vinden.”

De bond dankt Van der Hoff. „Ron heeft grote verdiensten gehad voor de handboogsport in Nederland”, zegt bondsdirecteur Arnoud Strijbis. De werkzaamheden van Van der Hoff worden op korte termijn overgenomen door de overige leden van de technische staf. „Voor de langere termijn zal bekeken worden op welke wijze de rollen, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en welke functies daarbij passen. Daarbij wordt naar het geheel van topsport en talentontwikkeling gekeken”, aldus de bond.