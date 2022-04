Sport kort: Nederlandse handboogbond voorlopig zonder bondscoach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Finalisten vorig seizoen weer op voorsprong in play-offs NBA

09.07 uur: Milwaukee Bucks heeft opnieuw de leiding genomen in het derde duel uit de eerste ronde van de play-offs in de NBA met Chicago Bulls. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie won in Chicago met 111-81 en leidt nu in de best-of-seven serie met 2-1.

Ook Phoenix Suns, verliezend finalist van het afgelopen seizoen, nam de leiding. Phoenix won met 114-111 bij New Orleans Pelicans en bracht eveneens de stand op 2-1. Chris Paul scoorde 19 van zijn 28 punten in het beslissende vierde kwart. Hij was ook goed voor 14 assists. Samen met Deandre Ayton (28 punten, 17 rebounds) leidde Paul de beste ploeg uit het reguliere seizoen naar de winst.

Bij Milwaukee was Grayson Allen met 22 punten de topschutter. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo eindigde met 18 punten, net als teamgenoot Bobby Portis, die ook 16 rebounds liet noteren.

In de eerste ronde van de play-offs in de oostelijke divisie won Atlanta Hawks nipt van Miami Heat: 111-110. Voor de Hawks was het na twee nederlagen de eerste zege tegen de Heat. Trae Young werd met een score in de slotseconden de matchwinnaar voor de thuisploeg. Het duel begon met enige vertraging nadat er een verdacht pakketje was gevonden bij de hal waar Atlanta de thuiswedstrijden speelt.

Handboogbond ziet bondscoach vertrekken

08.27 uur: De Nederlandse Handboog Bond gaat voorlopig verder zonder bondscoach. Na een lang dienstverband heeft Ron van der Hoff besloten afscheid te nemen. De bond beraadt zich over de opvolging.

Van der Hoff was de afgelopen negen jaar bondscoach en hoofdcoach en onder meer betrokken bij het olympisch zilver dat het mixed recurveteam vorig jaar behaalde op de Olympische Spelen van Tokio. Voor die tijd werkte de Limburger al bij de bond als coach van de paraselectie, de veldploeg en Jong Oranje.

„Bondscoach zijn is een mooie baan, waarin ik mooie dingen heb mogen beleven, met goede en talentvolle sporters heb mogen werken en deel heb mogen uitmaken van een team dat geweldige resultaten heeft behaald”, laat Van der Hoff via de NHB weten. „Het is echter ook een zware baan, waarin de balans tussen werk en privé soms moeilijk te vinden is. Na deze prachtige jaren is voor mij de tijd gekomen om op een andere wijze de balans te vinden.”

De bond dankt Van der Hoff. „Ron heeft grote verdiensten gehad voor de handboogsport in Nederland”, zegt bondsdirecteur Arnoud Strijbis. De werkzaamheden van Van der Hoff worden op korte termijn overgenomen door de overige leden van de technische staf. „Voor de langere termijn zal bekeken worden op welke wijze de rollen, taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en welke functies daarbij passen. Daarbij wordt naar het geheel van topsport en talentontwikkeling gekeken”, aldus de bond.