Franse voetbalster Cascarino mist WK door knieblessure

19:30 uur Delphine Cascarino, een van de bepalende speelsters van Frankrijk, moet het WK aan zich voorbij laten gaan. Volgens haar club Olympique Lyon is de middenveldster, die ook als aanvalster kan spelen, enkele maanden uitgeschakeld met een knieblessure.

De 26-jarige Cascarino, ploeggenote van Daniëlle van de Donk, liep de blessure afgelopen weekend op in het duel met Paris Saint-Germain. Lyon verzekerde zich tegen concurrent PSG van de landstitel.

Meerder spelers van naam hebben zich moeten afmelden bij hun bondscoaches vanwege een knieblessure, onder wie de Engelse captain Leah Williamson. De Spaanse Alexia Putellas is al maanden uit de roulatie, maar hoopt het WK alsnog te halen.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli.

Bokstoernooi Eindhoven gaat door ondanks dreigement van bond IBA

19:00 uur Ondanks dreigementen vanuit de internationale boksbond IBA gaat de Eindhoven Box Cup komend weekeinde gewoon door. Dat zegt Boris van der Vorst, een van de initiators van de nieuwe boksbond World Boxing. De IBA schorste eerder deze week een aantal nationale boksbonden, waaronder die van Nederland, wegens betrokkenheid bij de nieuwe mondiale bond. Die staat momenteel onder leiding van Van der Vorst, die wil voorkomen dat boksen van het olympische programma verdwijnt.

De IBA is al sinds 2019 geschorst door het IOC vanwege de bestuurlijke en financiële chaos. Toch dreigt die bond nu met sancties tegen de Nederlandse bond als die het internationale toernooi in Eindhoven door laat gaan. Ook andere deelnemende landen, zo'n 25 in totaal, is opgedragen niet mee te doen. "Het is een mooi signaal dat de meeste landen gewoon naar Nederland komen. Deelnemers vanuit vier continenten hebben ondanks de dreigementen van de IBA bevestigd toch te zullen komen", zegt Van der Vorst. "Wij laten het toernooi gewoon doorgaan. Dit is het grootste boksevenement van de Benelux. Alleen de nationale teams van Frankrijk en Servië zijn afgehaakt, maar er zullen wel sterke Franse boksers aanwezig zijn. Het wordt een mooi boksspektakel."

Waterpoloër Ten Broek naar Hongaarse topclub

17.18 uur: De talentvolle waterpoloër Lars ten Broek vervolgt zijn loopbaan bij de Hongaarse topclub OSC Boedapest. De 19-jarige topscorer van Polar Bears heeft een contract getekend voor een jaar met een optie om zijn verbintenis met meerdere jaren te verlengen.

„Ik heb na afloop van het WK voor junioren, vorig jaar in Belgrado, gesprekken gevoerd met verschillende ploegen uit Italië, Kroatië en Spanje. Maar als dan OSC zich meldt, dan zeg je geen nee. OSC is een hele mooie club waar ik ongetwijfeld heel veel ga leren”, aldus Ten Broek, die onlangs zijn debuut maakte in Oranje.

„Ik wil de internationale top halen en dan moet je met de beste spelers trainen en spelen. Ik denk dat het Hongaarse spel mij ligt en verwacht dat ik me onder coach Daniel Varga en met hulp van mijn teamgenoten verder kan ontwikkelen. OSC gaat komend seizoen ook weer in de Champions League spelen. Dat is voor mij een droom die uitkomt. Ik heb heel veel zin in dit avontuur.”

Varga won als speler goud op de Olympische Spelen van Beijing in 2008. Hij heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een gerenommeerde coach.

Ten Broek werkt met Oranje toe naar het EK-kwalificatietoernooi van 23 tot en met 25 juni in eigen land.

Ook derde etappe in Thüringen voor SD Worx

16.44 uur: SD Worx heeft met Barbara Guarischi ook de derde etappe in de Ronde van Thüringen gewonnen. De Italiaanse wielrenster won de sprint in Schmölln na 94,6 kilometer voor ploeggenote Lorena Wiebes en de Spaanse Sandra Alonso.

SD Worx was eerder al de beste in de ploegentijdrit waarmee de Ronde van Thüringen dinsdag begon en in de tweede etappe, die werd gewonnen door Mischa Bredewold. Bredewold houdt wel de leiding in het algemeen klassement voor ploeggenoten Wiebes en Lotte Kopecky uit België.

De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.

Jos Luiten begint goed aan KLM Open

16.20 uur: Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan de 103e editie van het KLM Open. De tweevoudig winnaar van het toernooi voltooide zijn eerste ronde op het Bernardus Golf in Cromvoirt in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Daarmee staat de 37-jarige Bleiswijker voorlopig op een gedeelde derde plaats, maar nog lang niet alle golfers zijn klaar met hun eerste ronde.

Luiten, die het KLM Open in 2013 en in 2016 op zijn naam schreef, kwam tot zeven birdies en twee bogeys op de achttien holes. Hij staat vier slagen achter de voorlopige leider Jorge Campillo uit Spanje. Die sloeg tien birdies en slechts één bogey. De Brit Andy Sullivan staat momenteel tweede met 66 slagen.

Bellingham is hoopvol na hervatten groepstraining

16.07 uur: Jude Bellingham heeft donderdag de groepstraining bij Borussia Dortmund hervat. De 19-jarige Engelse international hoopt zaterdag mee te kunnen spelen in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen FSV Mainz. Dortmund begint de laatste speelronde met een voorsprong van twee punten op Bayern München.

Bellingham ontbrak afgelopen weekeinde in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Augsburg met een knieblessure. De Portugees Raphaël Guerreiro verving hem.

„Jude heeft zijn trainingsprogramma kunnen intensiveren. Het ziet er goed uit”, zei trainer Edin Terzic donderdag.

Borussia Dortmund was voor het laatst in 2012 kampioen van Duitsland. Sindsdien ging de titel elk jaar naar Bayern München.

Dolberg is wederom illusie armer en keert terug naar Nice

15.17 uur: Kasper Dolberg keert komende zomer ’gewoon’ terug bij Nice. De Franse club, die in 2019 ruim twintig miljoen euro voor hem overmaakte aan Ajax, krijgt de Deen terug van Hoffenheim. Bij de Duitse club kon hij geen potten breken.

Hoffenheim had een optie tot koop op Dolberg, maar heeft besloten deze niet te lichten. Dolberg speelde sinds zijn komst afgelopen winter dertien competitieduels, waarvan slechts vier als basisspeler. Hij kwam één keer tot scoren.

Nu Nice opnieuw met Dolberg in de maag zit, lonkt een derde avontuur in korte tijd. De Fransen verhuurden hem in de eerste seizoenshelft ook al, toen aan Sevilla. Het contract van Dolberg bij Nice loopt volgend jaar af.

Gevoelige overstap in België: Noa Lang krijgt nieuwe trainer

13.08 uur: Ronny Deila stapt over van de ene naar de andere Belgische topploeg. De Deense coach vertrekt al na amper één seizoen bij Standard Luik, zodat hij zijn geluk kan beproeven bij Club Brugge.

In de laatste twee competitieduels van het seizoen zit Deila al niet meer op de bank bij Standard. Hij levert zijn oude club twee miljoen euro op.

Bij Club Brugge komt Deila onder anderen Nederlanders Noa Lang en Björn Meijer tegen. Blauw-Zwart is in de Belgische titelstrijd flink achterop geraakt. Afgelopen jaar werd Club, met Alfred Schreuder als trainer, nog kampioen van België.

Voorzitter Frans olympisch comité stapt ruim jaar voor Spelen op

11.10 uur: Brigitte Henriques is opgestapt als voorzitter van het Frans olympisch comité (CNOSF). Secretaris-generaal Astrid Guyart neemt haar functie voorlopig over. Henriques noemde interne conflicten en rivaliteit als reden voor haar vertrek. Over ruim een jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs.

Henriques, de eerste vrouwelijke voorzitter van CNOSF, werd donderdag na haar toespraak hartelijk toegejuicht door de algemene vergadering. „De situatie was niet langer houdbaar, ze heeft de juiste keuze gemaakt”, reageerde een federatievoorzitter die aanwezig was.

(Wit-)Russen blijven uitgesloten van skiwedstrijden

08.38 uur: (Wit-)Russische skiërs en snowboarders moeten nog even wachten om weer mee te mogen doen aan internationale wedstrijden. De internationale skifederatie FIS heeft besloten hen te blijven weren vanwege de oorlog in Oekraïne, ondanks een oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om (Wit-)Russen onder neutrale vlag weer toe te laten. „Voorlopig blijft onze eerdere beslissing staan”, besloot de bond tijdens een vergadering.

De skiwereld volgt onder andere de internationale paarden- en badmintonsport in hun beslissing om geen gehoor te geven aan de oproep van het IOC in maart. Onder meer bij tafeltennis, schermen, judo en taekwondo werd de nieuwe richtlijn wel gevolgd.

De voorzitter van de Noorse skibond prees zich gelukkig met de blijvende uitsluiting. „Wij zijn heel duidelijk geweest tegenover de FIS over deze kwestie. Daarom zijn we blij dat de FIS bij hetzelfde standpunt blijft en niet wil dat (Wit-)Rusland deelnemen aan internationale wedstrijden”, stelde Tove Moe Dyrhaug.