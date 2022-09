Hamilton heeft spijt van woede-uitbarsting: ’Was de controle kwijt’

„Ik heb spijt van de dingen die ik over de radio heb gezegd, dat gebeurde in de ’heat of the moment’. Op dat moment was ik even de controle kwijt, maar het team weet dat ik heel gepassioneerd ben”, aldus de 37-jarige Hamilton.

Heel wat coureurs, onder wie Max Verstappen en George Russell, maakten achter de safetycar een pitsstop om nieuwe (zachte) banden te halen. Hamilton kon zich in de slotfase op oudere banden niet verdedigen. Hij werd gepasseerd door achtereenvolgens Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari), die met z’n drieën op het podium eindigden.

„Die safetycar kwam heel ongelegen voor ons, want we waren juist het gat met Red Bull aan het dichtrijden. Het nam het voordeel weg dat we hadden”, aldus Hamilton. „Ik voelde het allemaal door mijn vingers glippen. We hebben al zo lang geen race gewonnen en ik hoopte dat we hier op Zandvoort een één-twee konden scoren. Maar goed, het glas is halfvol: onze pitstops waren geweldig en we konden in ieder geval vechten voor de winst. We blijven jagen en we gaan dit seizoen nog een keer winnen.”