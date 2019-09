Supertalent temt Serena én 20.000 fans

Bianca Andreescu heeft het geflikt. Ⓒ USA Today Sports

Er zijn sporters die razendsnel de wereldtop bestormen, maar de manier waarop Bianca Andreescu zich dit jaar een weg baande richting de top van het vrouwentennis slaat alles. Zaterdagavond zegevierde de 19-jarige Canadese bij de US Open. Tijdens haar debuut in New York nam ze in de finale Serena Williams te grazen: 6-3 en 7-5. Een prestatie van ongekend formaat.