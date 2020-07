Max Verstappen: ’Dit voelt als een overwinning’

„Het begon niet zoals ik wilde”, doelt Verstappen na afloop op het incident voorafgaand aan de race. De Nederlander crashte in de opwarmronde zijn RB16 namelijk in de muur. „De monteurs hebben echt geweldig werk verricht. Het is ongelooflijk dat het is gelukt. Al heb ik geen idee hoe.”

Verstappen kon dus toch aan de Grand Prix van Hongarije beginnen, tegen alle verwachtingen in. En in tegenstelling tot de rest van het raceweekend, was Verstappen positief over het eindresultaat. „We hadden goede snelheid en gelukkig konden we Mercedes splitten.” Lewis Hamilton won de race en achter Verstappen eindigde Valtteri Bottas als derde. „Het was een goede dag voor ons.”

Tegen het einde van de race kwam Bottas nog dichtbij. Tijdens de tweede Grand Prix van Oostenrijk wist de Fin Verstappen nog in te halen. Dat lukte de Mercedes-coureur dit keer niet, ondanks een aanval in de laatste ronde. „Ik zag Bottas steeds dichterbij komen, maar ik bleef gewoon mijn eigen tempo rijden. Aan het einde zat er nog wat verkeer tussen, dus je weet nooit wat er dan kan gebeuren”, aldus Verstappen, die tevreden is met zijn podiumplaats. „Ik dacht niet dat ik zou gaan racen, dus een tweede plaats voelt als een overwinning.”

