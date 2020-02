Nederlandse autocoureur raakt kangoeroe

De aanrijding met het dier zorgde ervoor dat de auto lange tijd gerepareerd moest worden. Uiteindelijk was het Walkenhorst Motorsport BMW-team van Catsburg genoodzaakt om de strijd helemaal te staken in de eerste race van het intercontinentale GT Challenge-seizoen.

Catsburg liet na afloop weten mee te leven met de getroffen kangoeroe. ,,It is safe to say our race got kangaruined”, gooide hij er nog een fraaie woordspeling uit.

,,Natuurlijk is het heel verdrietig om een dier zo te raken. De auto was vervolgens zo beschadigd, dat we bang waren dat het nog erger zou worden als we door zouden rijden. Heel jammer dat we de race niet hebben kunnen uitrijden.”

Ook Renger van der Zande kon in zijn Honda de race in Australië niet uitrijden. Hij won vorige week nog de beruchte 24 uur van Daytona.