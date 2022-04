Sport kort: Financiële tegemoetkomingsregeling turnsters aangepast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badosa meldt zich af voor treffen met Nederlandse tennissters

12.44 uur: De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich afgemeld voor de ontmoeting met Nederland in de Billie Jean King Cup. De nummer 3 van de wereld geeft fysieke klachten op als reden. Badosa speelde afgelopen week nog in het graveltoernooi in het Amerikaanse Charleston.

Het Spaanse team was al verzwakt doordat ook nummer 10 van de wereld Garbiñe Muguruza zich had teruggetrokken voor de landenwedstrijd, die komende vrijdag en zaterdag wordt afgewerkt in de Maaspoort in Den Bosch. Sara Sorribes, 49e op de wereldranglijst, is nu de aangewezen kopvrouw van Spanje.

De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.

Financiële tegemoetkomingsregeling turnsters aangepast

12.26 uur: De tegemoetkomingsregeling voor oud-turn(st)ers die in hun carrière slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag is op een aantal punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van de oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Volgens hen waren de eisen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van 5000 euro te hoog.

De betrokken partijen (gymnastiekunie KNGU, NOC*NSF en het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) als de uitvoerder van de regeling) hebben zich die kritiek aangetrokken en een aantal veranderingen doorgevoerd. Onder andere het aanvraagformulier is aanzienlijk ingekort. Ook het criterium dat een oud-gymsporter minstens twee jaar dertig uur per week moet hebben getraind, is vervallen. Tevens is het voor de oud-sporters mogelijk om iemand te machtigen die de aanvraag indient of het hele proces samen met of namens de oud-sporter doorloopt.

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten de oud-turn(st)ers voor een commissie verschijnen om hun verhaal te vertellen. Hoewel een mondelinge toelichting het uitgangspunt blijft heeft de commissie meer ruimte gekregen om hier in individuele gevallen van af te wijken. Ook kan de sporter ervoor kiezen om zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen.

„De onafhankelijke commissie wil een goed beeld krijgen van de impact van grensoverschrijdend gedrag op het leven van de aanvrager. Dat betekent dat oud-gymsporters niet noodzakelijk hoeven aan te tonen dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. De commissie doet niet aan waarheidsvinding over wat er is gebeurd, maar vormt zich een beeld van de impact ervan op het leven van de oud-sporter zodat dit voldoende aannemelijk is”, meldt de KNGU in een persbericht.

Sinds 1 maart kunnen oud-turn(st)ers hun aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling indienen. Aanvragen kunnen tot 30 september online worden gedaan.

Tuchel geeft Chelsea weinig kans tegen Real Madrid

11.56 uur: De kans dat titelverdediger Chelsea doorstoot naar de halve finales van de Champions League is klein. „Het is onwaarschijnlijk dat we het redden, maar het is toegestaan om te dromen”, zei coach Thomas Tuchel van de Londense club in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de kwartfinales.

Chelsea verloor de thuiswedstrijd met 3-1 en moet dinsdag in het grote stadion Bernabéu die achterstand zien om te buigen. „Gezien het resultaat van de eerste wedstrijd, de status van de tegenstander en het stadion waarin we spelen, hebben we niet veel kans. Maar we laten ons niet leiden door wat de kansen zijn; we zullen tot het uiterste gaan en alles proberen”, aldus Tuchel.

Chelsea laat aanvaller Romelu Lukaku achter in Londen. De Belgische spits heeft last van zijn achillespees. Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell gaan vanwege blessures evenmin mee.

Scheidsrechter Gözübüyük fluit returnwedstrijd Liverpool-Benfica

10.55 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit woensdag de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tussen Liverpool en Benfica.

De Nederlandse scheidsrechter krijgt in Liverpool ondersteuning langs de zijlijn van Joost van Zuilen en Johan Balder. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official. Pol van Boekel vervult de rol van VAR, geassisteerd door Dennis Higler.

Liverpool won vorige week de uitwedstrijd tegen Benfica met 3-1. De return is woensdag om 21:00 uur (Nederlandse tijd).

Lakers nemen na mislukt seizoen afscheid van coach Vogel

09.22 uur: Los Angeles Lakers won weliswaar zijn laatste wedstrijd van het reguliere seizoen met 146-141 van Denver Nuggets, maar voor coach Frank Vogel is die overwinning te laat gekomen. Hij krijgt maandag zijn ontslag bij de beroemde basketbalclub uit de NBA, weet sportzender ESPN.

Vogel veroverde in 2020 nog de titel met de Lakers, maar dit seizoen speelde de ploeg geen rol van betekenis. Met slechts 33 zeges in 82 wedstrijden wist de ploeg niet eens de play-offs te halen. Het feit dat de sterspelers LeBron James en Anthony Davis door blessureleed veel wedstrijden misten, droeg bij aan het teleurstellend verlopen seizoen.

Hoewel Vogel nog een doorlopend contract heeft, meldt ESPN dat de Lakers niet verder willen met de 48-jarige coach.

Favoriete Suns verliezen laatste wedstrijd voor play-offs NBA

08.32 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de reguliere competitie in de NBA afgesloten met een nederlaag. De ploeg, die met de beste papieren de play-offs ingaat, verloor in eigen huis met 116-109 van Sacramento Kings.

De Suns wonnen dit seizoen 64 wedstrijden en verloren er 18 en zijn daarmee de best presterende ploeg van dit seizoen. Als nummer 1 van de westelijke divisie gaan ze als eerste geplaatst de play-offs in.

Phoenix miste tegen Sacramento wel veel van zijn vaste basisspelers, onder wie Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul en Jae Crowder. Landry Shamet wierp zich op als scherpschutter met een score van 27 punten.

Klay Thompson hielp Golden State Warriors aan een ruime overwinning op New Orleans Pelicans: 128-107. De vedette van de ploeg maakte 41 punten. De Warriors zijn als derde geplaatst in de play-offs van de westelijke divisie.