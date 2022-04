Sport kort: Gözübüyük naar Anfield voor kwartfinale Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Scheidsrechter Gözübüyük fluit returnwedstrijd Liverpool-Benfica

10.55 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit woensdag de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tussen Liverpool en Benfica.

De Nederlandse scheidsrechter krijgt in Liverpool ondersteuning langs de zijlijn van Joost van Zuilen en Johan Balder. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official. Pol van Boekel vervult de rol van VAR, geassisteerd door Dennis Higler.

Liverpool won vorige week de uitwedstrijd tegen Benfica met 3-1. De return is woensdag om 21:00 uur (Nederlandse tijd).

Lakers nemen na mislukt seizoen afscheid van coach Vogel

09.22 uur: Los Angeles Lakers won weliswaar zijn laatste wedstrijd van het reguliere seizoen met 146-141 van Denver Nuggets, maar voor coach Frank Vogel is die overwinning te laat gekomen. Hij krijgt maandag zijn ontslag bij de beroemde basketbalclub uit de NBA, weet sportzender ESPN.

Vogel veroverde in 2020 nog de titel met de Lakers, maar dit seizoen speelde de ploeg geen rol van betekenis. Met slechts 33 zeges in 82 wedstrijden wist de ploeg niet eens de play-offs te halen. Het feit dat de sterspelers LeBron James en Anthony Davis door blessureleed veel wedstrijden misten, droeg bij aan het teleurstellend verlopen seizoen.

Hoewel Vogel nog een doorlopend contract heeft, meldt ESPN dat de Lakers niet verder willen met de 48-jarige coach.

Favoriete Suns verliezen laatste wedstrijd voor play-offs NBA

08.32 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de reguliere competitie in de NBA afgesloten met een nederlaag. De ploeg, die met de beste papieren de play-offs ingaat, verloor in eigen huis met 116-109 van Sacramento Kings.

De Suns wonnen dit seizoen 64 wedstrijden en verloren er 18 en zijn daarmee de best presterende ploeg van dit seizoen. Als nummer 1 van de westelijke divisie gaan ze als eerste geplaatst de play-offs in.

Phoenix miste tegen Sacramento wel veel van zijn vaste basisspelers, onder wie Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul en Jae Crowder. Landry Shamet wierp zich op als scherpschutter met een score van 27 punten.

Klay Thompson hielp Golden State Warriors aan een ruime overwinning op New Orleans Pelicans: 128-107. De vedette van de ploeg maakte 41 punten. De Warriors zijn als derde geplaatst in de play-offs van de westelijke divisie.