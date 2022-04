Sport Kort: Makkelie fluit bekerfinale PSV-Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Scheidsrechter Makkelie fluit bekerfinale PSV - Ajax

18.28 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondag in De Kuip de leiding over de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De KNVB wees Makkelie aan voor het duel tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. De 39-jarige arbiter mocht in 2017 voor het eerst de bekerfinale fluiten. Vitesse won de KNVB-beker toen door AZ met 2-0 te verslaan.

Makkelie heeft langs de zijlijnen hulp van de grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij fungeert als vierde official, Dennis Higler zit in Zeist als videoarbiter (VAR).

De finale begint om 18.00 uur. Ajax won de laatste twee afgemaakte edities van het bekertoernooi en is recordhouder met twintig eindzeges. PSV won de KNVB-beker negen keer.

Lizzy van der Helm leidt volgende week maandag in Nijmegen de finale van het bekertoernooi bij de vrouwen. Ook die gaat tussen PSV en Ajax.

Stadion Atlético Madrid gedeeltelijk gesloten voor duel met City

18.18 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft Atlético Madrid bevolen het Wanda Metropolitano-stadion gedeeltelijk te sluiten voor de wedstrijd van woensdag tegen Manchester City, in de kwartfinales van de Champions League. Minstens 5000 plaatsen moeten onbezet blijven.

De straf volgt op incidenten met Spaanse supporters bij het eerste duel in Manchester, die zich onder meer schuldig maakten aan discriminerend gedrag. Bovendien gooiden ze met voorwerpen.

Atlético moet ook van de UEFA een spandoek ophangen met de tekst ”#NoToRacism” en het logo van de Europese voetbalbond erop. City verdedigt in Madrid een voorsprong van 1-0.

Bayer Leverkusen ziet ook Tah en Bellarabi wegvallen

17.53 uur: De Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen moet het voorlopig ook doen zonder Jonathan Tah en Karim Bellarabi. De twee internationals van de ’Mannschaft’ vielen zondag geblesseerd uit tijdens het competitieduel met VfL Bochum (0-0). Verdediger Tah heeft een gekneusde rib, vleugelspits Bellarabi liep een spierscheuring in zijn bovenbeen op.

De nummer 3 van de Bundesliga zag de afgelopen weken al de Nederlandse verdedigers Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah en ook Florian Wirtz en Amine Adli vanwege blessures wegvallen. Ze zijn allemaal langdurig uitgeschakeld.

Desondanks is Leverkusen op weg naar een plek in de Champions League. Vijf wedstrijden voor het einde van de competitie staat de ploeg van trainer Gerardo Seoane op de derde plaats met 52 punten, net boven RB Leipzig (51) en SC Freiburg (48). Leverkusen speelt de komende weken nog tegen die clubs. De top 4 plaatst zich voor de Champions League.

Griekse autoriteiten willen geen fans Marseille in het land

17.52 uur: De Griekse autoriteiten willen niet dat voetbalfans van Olympique Marseille aanwezig zijn bij de wedstrijd in de Conference League tegen PAOK, komende donderdag. Ze hebben de Europese bond UEFA derhalve opgeroepen dit te verbieden.

In het eerste duel, afgelopen week in Frankrijk, deden zich meerdere ongeregeldheden voor tussen beide supportersgroepen, rond het stadion en in het centrum van Marseille. Daarbij werden dertien personen gearresteerd, onder wie drie Grieken.

Marseille won het eerste duel in de kwartfinales van de Conference League met 2-1. De UEFA is al bezig met een onderzoek naar de gang van zaken.

Wawrinka verliest ook bij rentree op ATP Tour

17.19 uur: Stan Wawrinka heeft zijn terugkeer op de ATP Tour niet kunnen opluisteren met een overwinning. De drievoudig grandslamwinnaar moest het in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo afleggen tegen Alexander Boeblik uit Kazachstan: 3-6 7-5 6-2.

Wawrinka stond ruim een jaar aan de kant vanwege een blessure aan zijn linkervoet. De 37-jarige Zwitser moest zich daar twee keer aan laten opereren. Hij maakte vorige maand al voorzichtig zijn rentree, op een challengertoernooi in Marbella. De voormalige nummer 3 van de wereld werd daar in de eerste ronde uitgeschakeld.

Wawrinka kreeg ook een wildcard voor het graveltoernooi van Monte Carlo, dat hij in 2014 won. De routinier, afgezakt naar plek 236 op de mondiale ranking, pakte tegen Boeblik de eerste set. Uiteindelijk werd hij in ruim 2 uur toch verslagen door de nummer 36 van de wereld.

Villarreal gelooft ook in return tegen Bayern München in stunt

17.10 uur: Trainer Unai Emery van Villarreal denkt dat het avontuur van de Spaanse club in de Champions League ook na de return in de kwartfinales tegen Bayern München nog niet voorbij is. Zijn ploeg verraste vorige week in eigen stadion door met 1-0 te winnen van de Duitsers via een doelpunt van Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld en gaat dinsdagavond in München voor een nieuwe stunt. „Dat we zover zijn gekomen, is mooi. Maar ik wil verder komen”, zei Emery.

Villarreal plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League door Juventus uit te schakelen. Nu lonkt zelfs een plek bij de laatste vier. „We weten dat het enorm moeilijk wordt, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier thuishoren”, aldus Emery. „Het wordt dinsdag een heel andere wedstrijd, veel moeilijker vooral. Alles moet aan onze zijde perfect gaan. We moeten sterk verdedigen, maar vooral ook slim omgaan met onze mogelijkheden. Daar moeten we ons voordeel uit halen.”

Spits Gerard Moreno onderstreept het belang van het duel in Duitsland. „Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van Villarreal. We hebben te maken met tegenstanders die tot de besten ter wereld behoren. We moeten er echter vooral ook van van genieten”, aldus Moreno.

Queiroz stopt als bondscoach Egypte na missen WK voetbal

17.09 uur: Carlos Queiroz stopt als bondscoach van de Egyptische voetbalploeg na het missen van het WK in Qatar. Egypte verloor eind vorige maand in de play-offs om een WK-ticket via strafschoppen van Senegal. Dat land had de ploeg van Queiroz begin februari ook al via penalty’s geklopt in de finale van het toernooi om de Afrika Cup.

Queiroz (69) werd in september vorig jaar aangesteld met als opdracht om Egypte naar het WK van 2022 in Qatar te leiden. De oud-trainer van onder meer Real Madrid, Sporting en Manchester United (assistent) en voormalig bondscoach van Portugal en Iran kreeg in eerste instantie een contract voor een half jaar.

Nadat Senegal de Egyptenaren in een paar weken tijd twee keer in diepe rouw had gedompeld, besloot Queiroz in overleg met het bestuur van de Egyptische voetbalbond te vertrekken. „Ieder nieuw begin start met een pijnlijk afscheid”, schreef de in Mozambique geboren Portugees op Twitter.

Bondscoach voetbalsters zoekt naar echte tegenstand in aanloop EK

14.37 uur: Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters zoekt in de aanloop naar het EK naar echte tegenstand. De ’Leeuwinnen’ versloegen vrijdag Cyprus in de WK-kwalificatie met 12-0. Goed voor de punten, het doelsaldo en het zelfvertrouwen, maar op weg naar het EK wil Parsons dat zijn ploeg ook echt wordt uitgedaagd.

„We hebben tot nu toe pas tegen twee topteams gespeeld, Brazilië en Frankrijk. We hebben meer van zulke tegenstanders nodig”, zei Parsons een dag voor de oefeninterland in Den Haag tegen Zuid-Afrika, dat twee weken geleden werd gestrikt als vervangende tegenstander van Belarus. „Het kan niet dat we pas op het EK tegenstanders van dat niveau tegenkomen.”

De voetbalsters hebben voor 24 juni een oefeninterland tegen Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, op het programma staan. Wat Parsons betreft, komt daar nog een sterke tegenstander in de voorbereiding bij. „We willen voor vertrek naar het EK nog een oefenwedstrijd in eigen land spelen.” Nederland, titelverdediger op het toernooi in Engeland, opent het EK op 9 juli tegen Zweden.

De voetbalsters zouden eigenlijk dinsdag in de WK-kwalificatie tegen Belarus spelen, maar de KNVB wil dat de nationale teams voorlopig niet uitkomen tegen Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. De Europese voetbalfederatie UEFA heeft zich nog altijd niet uitgelaten over het Nederlandse standpunt. „Ik heb geen nieuws en ik verwacht hier dit trainingskamp ook geen nieuws meer over”, zei Parsons. „We wachten op de volgende stap. Ik ben positief gestemd dat er spoedig een goede oplossing komt, ook wat betreft het EK.” De ’Leeuwinnen’ zitten in de poule bij Rusland, maar de UEFA heeft dat land geschorst. Onduidelijk is of een ander land de plek van Rusland op het EK overneemt.

Parsons houdt tegen Zuid-Afrika grotendeels vast aan de ploeg die tegen Cyprus startte, al ontbreekt in ieder geval Jill Roord. „Waarschijnlijk zijn er één of twee wijzigingen in de ploeg. Ons doel? Goed spelen en winnen.”

Australiër Groves wint tweede etappe Ronde van Turkije

14.04 uur: De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 23-jarige renner van BikeExchange-Jayco was na 158 kilometer tussen Selçuk en Alaçati de sterkste in de massasprint en nam de leiding in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Caleb Ewan. Groves versloeg de Belg Jasper Philipsen, die net als een dag eerder als tweede over de finish kwam.

Ewan won de openingsrit in de Turkse etappekoers. De Australische leider in het klassement kon dat succes maandag niet herhalen. Ewan ging na voorbereidend werk van zijn ploeggenoten van Lotto Soudal wel de sprint aan, maar hij moest al snel weer in het zadel gaan zitten, mogelijk vanwege een technisch probleem met zijn fiets. Groves trok wel hard door en zegevierde voor Philipsen. Cees Bol eindigde als vierde, voor Ewan die als vijfde over de streep rolde. Danny van Poppel werd zevende. Een dag eerder kwamen de Nederlanders als vierde (Van Poppel) en zesde (Bol) over de finish.

In het algemeen klassement heeft Groves, die afgelopen maand al een etappe won in de Ronde van Catalonië, nu de leiding met 2 seconden voorsprong op Philipsen. Ewan zakte naar de derde plek met 4 seconden achterstand. Bol en Van Poppel staan respectievelijk vierde en vijfde, op 14 tellen van Groves. De Ronde van Turkije bestaat uit acht etappes en eindigt zondag in Istanbul.

Op iets minder dan 4 kilometer van de finish in Alaçati vond een valpartij plaats in het peloton. Nairo Quintana was een van de voornaamste slachtoffers. De Colombiaanse klimmer van Arkéa Samsic liep daarbij schaafwonden op over de hele linkerkant van zijn lichaam.

Bayern München zonder zieke Süle in return tegen Villarreal

13.47 uur: Bayern München mist verdediger Niklas Süle in de return tegen Villarreal in de kwartfinales van de Champions League. De Duitser is nog steeds ziek en ontbreekt daardoor, net als zaterdag in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Augsburg. Bayern moet dinsdagavond voor eigen publiek de nederlaag van vorige week in Spanje (1-0) zien weg te werken.

Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld maakte vroeg in die wedstrijd het enige doelpunt. „Er staat veel op het spel, we moeten daarom alles geven”, zei trainer Julian Nagelsmann van Bayern over de return. „We kunnen Villarreal niet de tijd geven om in het ritme te komen. Het moet voor hen vervelend zijn om tegen ons te spelen. We kunnen er heel lang over praten, maar we moeten gewoon zorgen dat we dinsdagavond doen wat we moeten doen. We willen allemaal door naar de halve finales.”

Nagelsmann mist naast de zieke Süle ook de geblesseerde Corentin Tolisso, Eric Maxim Choupo-Moting en Bouna Sarr.

Badosa meldt zich af voor treffen met Nederlandse tennissters

12.44 uur: De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich afgemeld voor de ontmoeting met Nederland in de Billie Jean King Cup. De nummer 3 van de wereld geeft fysieke klachten op als reden. Badosa speelde afgelopen week nog in het graveltoernooi in het Amerikaanse Charleston.

Het Spaanse team was al verzwakt doordat ook nummer 10 van de wereld Garbiñe Muguruza zich had teruggetrokken voor de landenwedstrijd, die komende vrijdag en zaterdag wordt afgewerkt in de Maaspoort in Den Bosch. Sara Sorribes, 49e op de wereldranglijst, is nu de aangewezen kopvrouw van Spanje.

De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Arantxa Rus.

Financiële tegemoetkomingsregeling turnsters aangepast

12.26 uur: De tegemoetkomingsregeling voor oud-turn(st)ers die in hun carrière slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag is op een aantal punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van de oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Volgens hen waren de eisen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van 5000 euro te hoog.

De betrokken partijen (gymnastiekunie KNGU, NOC*NSF en het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) als de uitvoerder van de regeling) hebben zich die kritiek aangetrokken en een aantal veranderingen doorgevoerd. Onder andere het aanvraagformulier is aanzienlijk ingekort. Ook het criterium dat een oud-gymsporter minstens twee jaar dertig uur per week moet hebben getraind, is vervallen. Tevens is het voor de oud-sporters mogelijk om iemand te machtigen die de aanvraag indient of het hele proces samen met of namens de oud-sporter doorloopt.

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten de oud-turn(st)ers voor een commissie verschijnen om hun verhaal te vertellen. Hoewel een mondelinge toelichting het uitgangspunt blijft heeft de commissie meer ruimte gekregen om hier in individuele gevallen van af te wijken. Ook kan de sporter ervoor kiezen om zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen.

„De onafhankelijke commissie wil een goed beeld krijgen van de impact van grensoverschrijdend gedrag op het leven van de aanvrager. Dat betekent dat oud-gymsporters niet noodzakelijk hoeven aan te tonen dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. De commissie doet niet aan waarheidsvinding over wat er is gebeurd, maar vormt zich een beeld van de impact ervan op het leven van de oud-sporter zodat dit voldoende aannemelijk is”, meldt de KNGU in een persbericht.

Sinds 1 maart kunnen oud-turn(st)ers hun aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling indienen. Aanvragen kunnen tot 30 september online worden gedaan.

Tuchel geeft Chelsea weinig kans tegen Real Madrid

11.56 uur: De kans dat titelverdediger Chelsea doorstoot naar de halve finales van de Champions League is klein. „Het is onwaarschijnlijk dat we het redden, maar het is toegestaan om te dromen”, zei coach Thomas Tuchel van de Londense club in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de kwartfinales.

Chelsea verloor de thuiswedstrijd met 3-1 en moet dinsdag in het grote stadion Bernabéu die achterstand zien om te buigen. „Gezien het resultaat van de eerste wedstrijd, de status van de tegenstander en het stadion waarin we spelen, hebben we niet veel kans. Maar we laten ons niet leiden door wat de kansen zijn; we zullen tot het uiterste gaan en alles proberen”, aldus Tuchel.

Chelsea laat aanvaller Romelu Lukaku achter in Londen. De Belgische spits heeft last van zijn achillespees. Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell gaan vanwege blessures evenmin mee.

Coach Carlo Ancelotti van Real Madrid zei dat zijn ploeg moet waken voor overmoed. „Tuchel kan zeggen wat hij wil, maar ik weet zeker dat Chelsea hier zal komen om te winnen. Die ploeg heeft grote spelers met een sterke geest en die geven nooit op”, adus de Italiaan.

Hij kreeg bijval van Casemiro. „Chelsea is de titelverdediger en wij zullen deze wedstrijd niet licht opnemen. We zullen onze supporters hard nodig hebben om ons vanaf het begin te steunen”, aldus de Braziliaanse middenvelder van Real Madrid, de ploeg die recordhouder is met dertien eindzeges in de Champions League/Europacup I.

Scheidsrechter Gözübüyük fluit returnwedstrijd Liverpool-Benfica

10.55 uur: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit woensdag de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tussen Liverpool en Benfica.

De Nederlandse scheidsrechter krijgt in Liverpool ondersteuning langs de zijlijn van Joost van Zuilen en Johan Balder. De Griek Anastasios Sidiropoulos is de vierde official. Pol van Boekel vervult de rol van VAR, geassisteerd door Dennis Higler.

Liverpool won vorige week de uitwedstrijd tegen Benfica met 3-1. De return is woensdag om 21:00 uur (Nederlandse tijd).

Lakers nemen na mislukt seizoen afscheid van coach Vogel

09.22 uur: Los Angeles Lakers won weliswaar zijn laatste wedstrijd van het reguliere seizoen met 146-141 van Denver Nuggets, maar voor coach Frank Vogel is die overwinning te laat gekomen. Hij krijgt maandag zijn ontslag bij de beroemde basketbalclub uit de NBA, weet sportzender ESPN.

Vogel veroverde in 2020 nog de titel met de Lakers, maar dit seizoen speelde de ploeg geen rol van betekenis. Met slechts 33 zeges in 82 wedstrijden wist de ploeg niet eens de play-offs te halen. Het feit dat de sterspelers LeBron James en Anthony Davis door blessureleed veel wedstrijden misten, droeg bij aan het teleurstellend verlopen seizoen.

Hoewel Vogel nog een doorlopend contract heeft, meldt ESPN dat de Lakers niet verder willen met de 48-jarige coach.

Favoriete Suns verliezen laatste wedstrijd voor play-offs NBA

08.32 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de reguliere competitie in de NBA afgesloten met een nederlaag. De ploeg, die met de beste papieren de play-offs ingaat, verloor in eigen huis met 116-109 van Sacramento Kings.

De Suns wonnen dit seizoen 64 wedstrijden en verloren er 18 en zijn daarmee de best presterende ploeg van dit seizoen. Als nummer 1 van de westelijke divisie gaan ze als eerste geplaatst de play-offs in.

Phoenix miste tegen Sacramento wel veel van zijn vaste basisspelers, onder wie Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul en Jae Crowder. Landry Shamet wierp zich op als scherpschutter met een score van 27 punten.

Klay Thompson hielp Golden State Warriors aan een ruime overwinning op New Orleans Pelicans: 128-107. De vedette van de ploeg maakte 41 punten. De Warriors zijn als derde geplaatst in de play-offs van de westelijke divisie.