Teambazen Ferrari en Williams blijven weg uit Turkije

Roberts leverde maandag een negatieve test in, maar werd woensdag vanwege aanhoudende klachten andermaal onder de loep genomen. Dit keer bleek hij positief. Roberts moet nu tien dagen in zelf-isolatie.

Roberts heeft de afgelopen periode geen fysiek contact gehad met andere teamleden. Williams hoeft richting het race-weekeinde daarom geen verdere maatregelen te nemen.

Roberts nam dit seizoen na de Grand Prix van Italië het stokje over van Claire Williams. De familie Williams verkocht de renstal eerder dit jaar aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

„Ik kijk uit naar mijn periode als teambaas tijdens de overgangsperiode”, stelde Roberts na zijn aanstelling. „Het is een uitdagende tijd voor het team. We zijn op weg naar een nieuw tijdperk bij Williams en ik verheug me erop daar onderdeel van uit te maken. Ik kijk uit naar de uitdaging die voor me ligt om het team terug naar het front van de Formule 1 te brengen.”

Williams, opgericht door Frank Williams, behoort tot de meest succesvolle teams in de koningsklasse. De afgelopen seizoenen rijden de bolides van Britse makelij echter steevast achteraan.

Mattia Binotto Ⓒ REUTERS

Ferrari

Ook de teambazen van Ferrari zal de Grote Prijs van Turkije niet bijwonen. De Italiaan Mattia Binotto heeft er volgens Ferrari zelf voor gekozen om in de fabriek in Maranello te blijven.

„Het lijkt misschien gek dat Mattia niet lijfelijk aanwezig is tijdens onze besprekingen, maar hij zal gebruikmaken van alle communicatiemiddelen, zodat zijn stem en zijn input luid en duidelijk voor iedereen hoorbaar zullen zijn”, legde sportdirecteur Laurent Mekies van Ferrari uit. „Mattia probeert altijd innovatief te werk te gaan en hij denkt daarbij buiten de gebruikelijke kaders. Door deze manier van werken kunnen onze prioriteiten flexibel en efficiënt worden uitgevoerd.”

Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen.