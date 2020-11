NK sprint: Hein Otterspeer deelt ’mokerslag’ uit op 1000 meter

Nederlands kampioen Thomas Krol finishte als tweede in 1.08,19 en olympisch kampioen Kjeld Nuis, eerder op de 500 meter gediskwalificeerd, belandde met 1.08,61 op de derde plek.

In het klassement verdedigt Otterspeer zondag op de tweede 500 meter een marge van 0,55 seconde op nummer 2 Krol. Dai Dai N’tab staat derde in de algemene rangschikking, op 0,62 van Otterspeer. Hij won eerder de 500 meter met een kleine voorsprong op zijn ploeggenoot. N’tab reed op de 1000 meter de zesde tijd (1.09,28).

Dai Dai N'tab in actie op de 500 meter tijdens de Daikin NK Sprint in Thialf. Ⓒ HH/ANP

Kanshebber Kai Verbij stelde teleur met de vierde tijd (1.09,10), na zijn vierde plek op de 500 meter. De kampioen van 2016 neemt in het klassement de vierde plaats in, op 0,64 seconde van Otterspeer.

„Dit is een mokerslag”, jubelde Otterspeer na zijn triomf bij de NOS. „Ik hoor eindelijk in Thialf tot de ’club 1.07’. Ik vloog er snoeihard in en kon het daarna goed afmaken. Zo goed als ik nu ben, ben ik in jaren niet geweest.”

Otterspeer beseft dat hij op weg naar zijn derde titel, na 2015 en 2019, pas halverwege is. „Ik had deze voorsprong niet verwacht, maar het gaat erom dat ik zondag na vier afstanden ook nog nummer 1 sta.”

Diskwalificatie Kjeld Nuis

Ronald Mulder en titelhouder Kjeld Nuis (Team Reggeborgh) zaten elkaar op de 500 meter flink dwars. De baanwissel liep niet goed af, vooral ook doordat Mulder vliegensvlug van start ging. Vanuit de buitenbaan had hij voorrang op Nuis, maar de tweevoudig olympisch kampioen besloot toch net voor Mulder te kruipen, waardoor beiden snelheid en ritme verloren. Nuis werd na afloop gediskwalificeerd.

Nuis reageerde bij de NOS geëmotioneerd op het incident. Hij had vooral met Mulder te doen. „Dit is echt superzielig voor hem”, sprak de onttroonde titelhouder met tranen in zijn ogen. „Ik weet dat hij van heel ver komt en dan verpest ik het voor hem. Dit is heel pijnlijk en mag niet gebeuren, zeker niet tussen ploeggenoten. Ronald ging echter heel snel van start, in tegenstelling tot ikzelf, en hij reed ook een snelle bocht. Daardoor was hij er al op de kruising, maar ik had hem moeten zien of moeten voelen.”

Mulder mocht na afloop nog een keer rijden. Kort na zijn negentiende tijd bleek Mulder in staat om zich toch weer op te laden voor een nieuwe 500 meter en zonder tegenstander een prima tijd neer te zetten. Hij belandde met een tijd van 34,86 verrassend op de derde plek.