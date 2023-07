Pogacar revancheert zich met ritwinst, Vingegaard kan tweede Tour-winst bijna niet meer ontgaan

Het was vanaf de eerste tot de laatste meter koers met continu veranderende koersomstandigheden. Ook Mathieu van der Poel meldde zich vooraan, maar kon uiteindelijk niet mee in de definitieve vlucht van de dag met onder anderen Thomas Pidcock en Thibaut Pinot. Laatstgenoemde is bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk en kreeg voor de laatste keer een etappe op zijn maat voor zijn kiezen.

Lang reed de Fransman solo vooruit, maar op de Platzerwasel - de laatste klim van de dag - kwamen de klassementsmannen hem voorbij. In eerste instantie Vingegaard, Tadej Pogacar en Felix Gall en later trokken de gebroeders Yates ook naar voren. Na de top van de Platzerwasel was het nog een kilometer op en af. De gebroeders Yates hielden vooraan het tempo hoog: Simon zodat hij de eerder op de dag gevallen Carlos Rodriguez (vierde) kon passeren in het algemeen klassement en Adam in dienst van Pogacar. Uiteindelijk was het vooral Adam die doorreed en zo zijn kopman en broer kon helpen.

De andere vier konden sprinten om de ritzege. Yates trok goed aan, waarna Vingegaard als eerste aanging. Pogacar liet echter zien over snellere benen te beschikken en ging juichend over de streep.

Bekijk hier de sprint om de ritzege