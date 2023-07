Pogacar revancheert zich met ritzege, Vingegaard kan tweede Tour-winst bijna niet meer ontgaan

Het was vanaf de eerste tot de laatste meter koers met continu veranderende koersomstandigheden. Ook Mathieu van der Poel meldde zich vooraan, maar kon uiteindelijk niet mee in de definitieve vlucht van de dag met onder anderen Thomas Pidcock en Thibaut Pinot. Laatstgenoemde is bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk en kreeg voor de laatste keer een etappe op zijn maat voor zijn kiezen.

Lang reed de Fransman solo vooruit, maar op de Platzerwasel - de laatste klim van de dag - kwamen de klassementsmannen hem voorbij. In eerste instantie Vingegaard, Tadej Pogacar en Felix Gall en later trokken de gebroeders Yates ook naar voren.

Snellere benen

Na de top van de Platzerwasel was het nog een kilometer op en af. De gebroeders Yates hielden vooraan het tempo hoog: Simon zodat hij de eerder op de dag gevallen Carlos Rodriguez (vierde) kon passeren in het algemeen klassement en Adam in dienst van Pogacar. Uiteindelijk was het vooral Adam die doorreed en zo zijn kopman en broer kon helpen.

De andere vier konden sprinten om de ritzege. Yates trok goed aan, waarna Vingegaard als eerste aanging. Pogacar liet echter zien over snellere benen te beschikken en ging juichend over de streep.

Pogacar voelt zich weer zichzelf met ritzege in bergetappe

Pogacar kon weer lachen nadat hij de laatste bergetappe in de Tour de France op zijn naam had geschreven. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates, die een inzinking had in de zeventiende etappe en veel tijd verloor op geletruidrager Vingegaard, won in Le Markstein voor de Oostenrijker Felix Gall en de Deen van Jumbo-Visma.

„Eindelijk voelde ik me weer als mezelf”, zei Pogacar, die eerder de zesde rit van deze Tour won. „Ik voelde me weer heel goed van start tot finish na meerdere zware dagen. Ik ben heel blij dat ik het op de finish kon afmaken.” Op een grap van de interviewer of ze een extra week moesten verdergaan antwoordde de Sloveen eerst lachend dat ze nu konden doorgaan, maar daarna toch met „nee, laten we naar huis gaan.”

De Tourwinnaar van 2020 en 2021 lukt het net als vorig jaar niet om het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk te winnen. Het mooiste van de Tour vond hij „de sfeer in de ploegbus iedere dag.” Het ergste moment was volgens hem de verschrikte blik in de ogen van ploeggenoot Marc Soler, toen Pogacar zijn inzinking beleefde op de Col de la Loze in de zeventiende etappe.

Vingegaard genoot iedere dag van gevecht met Pogacar

Vingegaard rijdt zondag in het geel naar Parijs nadat hij in de twintigste etappe van de Tour de France met succes zijn leiderstrui heeft verdedigd. De Deen moest alleen de ritzege aan Pogacar laten en eindigde zelf als derde. „Een tweede Tourzege is echt geweldig. Ik kan het bijna niet geloven”, zei de kopman van Jumbo-Visma.

Vingegaard keek terug op een „gekke strijd” met zijn Sloveense uitdager, die tot aan de tijdrit van afgelopen dinsdag om enkele seconden ging. „Het was absoluut een bizarre strijd drie weken lang. Ik denk dat het leuk was om naar te kijken en ook voor ons. Ik waardeer het gevecht dat ik met Tadej had echt. Hij is een super aardige kerel en we hadden een geweldig gevecht sinds de start in Bilbao en hopelijk ook in de toekomst.”

De Deen begon met een veilige voorsprong van ruim zeven minuten op Pogacar aan de laatste bergrit. „Ik heb genoten vandaag zoals ik elke dag in het geel heb genoten. We moeten morgen in de etappe naar Parijs natuurlijk nog even zorgen dat we niets stoms doen.”

Vingegaard kijkt vooral met een goed gevoel terug op hoe de ploeg als geheel heeft gereden. „We hadden als team steeds een plan en dat voerden we iedere dag uit zoals we wilden. Dit team was elke dag zo goed.”

Opluchting bij ploegleider Jumbo-Visma groot na laatste bergetappe

Bij ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma was de opluchting groot nadat ook de laatste bergetappe in de Tour de France door geletruidrager Jonas Vingegaard tot een goed einde was gebracht. „Maar ik ga het pas vieren nadat we in Parijs over de lijn zijn”, zei hij.

De Duitse ploegleider gaf toe dat hij niet had verwacht dat ze met een voorsprong van ruim zeven minuten op Pogacar aan de laatste bergrit zouden beginnen. „We hadden daar nooit op gerekend. Met name in de tijdrit hebben we meer voorsprong gepakt dan verwacht en de dag erna op de Col de la Loze deden we dat nog een keer. Daardoor konden we deze rit rustiger bekijken dan we van tevoren hadden gedacht.”

Toch was de etappe ook niet zonder gevaar, zei Niermann. „Sepp Kuss heeft een zware val gehad in de afdaling van de eerste col, waar hij over de Spanjaard Carlos Rodriguez heenviel. Dat had net zo goed Jonas kunnen zijn en dan was alles anders geweest. Het was nog behoorlijk stressvol in de auto tot aan de voet van de laatste klim.”

De ploegleider zei dat het lastiger is om aan de top te blijven dan er te komen en vindt dat de ploeg het in deze Tour heel goed heeft gedaan. „We hebben een paar exceptionele kampioenen in de ploeg en kunnen denk ik nog veel meer winnen. De Tour is nog altijd het allerhoogste en Jonas zal zeker voor een derde zege gaan.”

Bollentrui voor Ciccone

Giulio Ciccone heeft het bergklassement in de Tour de France op zijn naam geschreven, als hij zondag finisht in Parijs. De 28-jarige Italiaan van Lidl-Trek verzekerde zich van de bollentrui door in de laatste bergetappe op de eerste vier van zes beklimmingen de punten op te halen.

Ciccone kwam na 80 kilometer juichend als eerste boven op de Col de la Schlucht en wist toen dat de trui voor hem was. Met 105 punten is Ciccone niet meer in te halen door de Oostenrijker Felix Gall die tweede staat met 92 punten en geletruidrager Jonas Vingegaard die op 89 punten staat.

„Dit is een heel intens gevoel”, zei Ciccone. „Ik moet mijn ploeggenoten bedanken voor het perfecte werk dat ze vandaag hebben verricht. Ik heb geen ritzege gepakt in deze Tour, maar ben wel een keer tweede geworden. Toen ik de lijn van de Col de la Schlucht passeerde, was onze opdracht volbracht. Dat wat het beste moment.”

De renner van Lidl-Trek is de eerste Italiaan die de bollentrui wint sinds Claudio Chiappucci in 1992. Franco Pellizotti won de bollentrui in 2009, maar raakte de winst van het bergklassement later kwijt door een dopingschorsing.

