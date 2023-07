Pogacar revancheert zich met ritzege, Vingegaard kan tweede Tour-winst bijna niet meer ontgaan

Het was vanaf de eerste tot de laatste meter koers met continu veranderende koersomstandigheden. Ook Mathieu van der Poel meldde zich vooraan, maar kon uiteindelijk niet mee in de definitieve vlucht van de dag met onder anderen Thomas Pidcock en Thibaut Pinot. Laatstgenoemde is bezig aan zijn laatste Ronde van Frankrijk en kreeg voor de laatste keer een etappe op zijn maat voor zijn kiezen.

Lang reed de Fransman solo vooruit, maar op de Platzerwasel - de laatste klim van de dag - kwamen de klassementsmannen hem voorbij. In eerste instantie Vingegaard, Tadej Pogacar en Felix Gall en later trokken de gebroeders Yates ook naar voren.

Snellere benen

Na de top van de Platzerwasel was het nog een kilometer op en af. De gebroeders Yates hielden vooraan het tempo hoog: Simon zodat hij de eerder op de dag gevallen Carlos Rodriguez (vierde) kon passeren in het algemeen klassement en Adam in dienst van Pogacar. Uiteindelijk was het vooral Adam die doorreed en zo zijn kopman en broer kon helpen.

De andere vier konden sprinten om de ritzege. Yates trok goed aan, waarna Vingegaard als eerste aanging. Pogacar liet echter zien over snellere benen te beschikken en ging juichend over de streep.

Pogacar voelt zich weer zichzelf met ritzege in bergetappe

Pogacar kon weer lachen nadat hij de laatste bergetappe in de Tour de France op zijn naam had geschreven. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates, die een inzinking had in de zeventiende etappe en veel tijd verloor op geletruidrager Vingegaard, won in Le Markstein voor de Oostenrijker Felix Gall en de Deen van Jumbo-Visma.

„Eindelijk voelde ik me weer als mezelf”, zei Pogacar, die eerder de zesde rit van deze Tour won. „Ik voelde me weer heel goed van start tot finish na meerdere zware dagen. Ik ben heel blij dat ik het op de finish kon afmaken.” Op een grap van de interviewer of ze een extra week moesten verdergaan antwoordde de Sloveen eerst lachend dat ze nu konden doorgaan, maar daarna toch met „nee, laten we naar huis gaan.”

De Tourwinnaar van 2020 en 2021 lukt het net als vorig jaar niet om het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk te winnen. Het mooiste van de Tour vond hij „de sfeer in de ploegbus iedere dag.” Het ergste moment was volgens hem de verschrikte blik in de ogen van ploeggenoot Marc Soler, toen Pogacar zijn inzinking beleefde op de Col de la Loze in de zeventiende etappe.

