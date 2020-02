Jürgen Klopp heeft medelijden met Pep Guardiola

De Europese voetbalbond UEFA legde City vrijdag deze straf op vanwege ’ernstige schendingen’ van de financiële regels. „Dat was een schok. Toen ik het hoorde, dacht ik: wow”, zei Klopp, de manager van Liverpool.

Bekijk ook: UEFA sluit Manchester City voor twee seizoenen uit van Europees voetbal

Het is voor het eerst dat de UEFA een topclub zo zwaar straft vanwege overtredingen van de regels van Financial Fair Play. „Ik kan alleen over het voetbal praten. Wat zij hebben gedaan op het veld, is exceptioneel. Ze hebben de Premier League daarmee vooruit geholpen. Over de andere dingen kan ik niets zeggen”, aldus Klopp. „Ik voel mee met Pep en zijn spelers, maar het is hoe het is. Uiteindelijk moet iedereen de regels respecteren. Ze kunnen in beroep gaan en we zullen zien wat er dan uit komt.” City heeft al aangekondigd naar het internationaal sporttribunaal CAS te gaan.

Liverpool boekte zaterdag in de Premier League de 25e zege in 26 wedstrijden. De ploeg van Klopp heeft 25 punten voorsprong op titelverdediger City.