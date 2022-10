Premium Het beste van De Telegraaf

’Rico had hier gewoon zijn titel moeten verdedigen’ Zwaargewichten Glory zorgen voor vuurwerk binnen én buiten de ring: ’Dit was een blunder’

Door daan ten berge

The Final Round is binnen, de trilogie voltooid. Ⓒ GLORY

arnhem - Het venijn zat hem in de staart tijdens Collision 4, zaterdagavond in GelreDome. Het lang geanticipeerde gevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem, hun ’Final Round’ die de trilogie tussen de twee besliste in het voordeel van Overeem, was al om van te smullen. Toen de rookwolken van die partij eenmaal waren opgetrokken was het met het spektakel echter nog niet gedaan. Eerst stapte Rico Verhoeven de ring in om de verbale strijd met Overeem richting hun aanstaande titelgevecht vast in gang te zetten. Enkele momenten later deed Hari er nog een schepje bovenop door sterk te hinten op zijn aanstaand vechterspensioen.