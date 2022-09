Iga Swiatek te sterk voor Ons Jabeur in finale US Open

Met een 6-2 en 3-0 voorsprong voor Swiatek overklaste ze haar tegenstander anderhalve set. Opeens vond Jabeur een weg in de machtige slagenwisselingen van de Poolse en vocht ze zich terug naar 4-4. De tijd begon wel te dringen voor de Tunesische. Bij 5-6 en 0-30 hingen haar winstkansen aan een zijden draadje. Bij 30-40 werd het dan ook matchpoint, maar die optie werd uitgeslagen. Het werd toch 6-6 en dus een tiebreak.

Swiatek begon goed en kwam 4-2 voor, maar na een paar foutjes stond het ineens 5-4 voor Jabeur, met de Tunesische nog tweemaal aan service. Een fantastische bal van de Poolse bracht het echter weer naar 5-5. Een mishit later kwam daar matchpoint nummer 2 en die was wel raak: game, set, match and tournament.

Drie grandslam-zeges

Eerder dit jaar won Swiatek al Roland Garros, iets wat haar in 2020 ook al lukte. Ze is de eerste vrouw sinds 2016 die twee grandslams in één jaar weet te winnen.

Door de eindzege in New York heeft ze nu dus drie grandslam-zeges op haar naam staan. Het is tevens haar zevende titel van 2022.

Eerste Afrikaanse sinds 1968 in finale

Jabeur stond twee maanden geleden voor het eerst in de finale van een grandslam. De 28-jarige Tunesische ging op Wimbledon onderuit tegen de Kazachse Elena Rybakina. Toen verloor Jabeur in drie sets.

Jabeur is de eerste Afrikaanse tennisster die in de finale van de US Open stond in het zogenoemde open tijdperk van het professionele tennis sinds 1968. Op Wimbledon had ze die primeur ook.