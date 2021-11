Ajacieden Jurriën Timber en Edson Alvarez moeten op hun tellen passen in Dortmund

Timber en Álvarez kregen in de drie groepswedstrijden van dit seizoen al twee gele kaarten. Ze werden bestraft tegen Sporting Portugal en Borussia Dortmund. Lisandro Martínez kreeg een gele kaart tegen Sporting. De overige spelers van Ajax werden niet bestraft tijdens de gewonnen groepswedstrijden tegen Sporting Portugal (1-5), Besiktas (2-0) en Borussia Dortmund (4-0).

Michael Oliver leidt woensdagavond het duel in het Ruhrgebied De Engelse arbiter krijgt langs de zijlijn assistentie van zijn landgenoten Stuart Burt en Simon Bennett. Stuart Attwell is de videoscheidsrechter van dienst.

Michael Oliver deelt een kaart uit tijdens Lille - Sevilla. Ⓒ ANP/HH

Oliver leidde Ajax ook op 27 november 2018 in de uitwedstrijd tegen AEK Athene. Ajax won in de hoofdstad van Griekenland (0-2) en overwinterde daardoor voor het eerst in dertien jaar weer eens in de Champions League.

De club uit Amsterdam plaatst zich woensdag opnieuw voor de achtste finales als het Dortmund verslaat. Een gelijkspel kan ook voldoende zijn voor een plaats bij de laatste zestien ploegen van de Champions League. Maar daarvoor moet Sporting Portugal in eigen stadion wel punten verliezen tegen Besiktas. Ajax besluit de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen Besiktas (24 november) en een thuisduel met Sporting (7 december).