Shorttracker Jens van ’t Wout beduusd na droomweekeinde: ’Te gek!’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Jens van 't Wout voert zijn zege op de 500 meter. Ⓒ Getty Images

SALT LAKE CITY - Natuurlijk, Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting presteerden met wereldrecords en World Cup-zeges op respectievelijk de 500 en 1000 meter ijzersterk in Salt Lake. Maar dé Nederlandse shorttracker van het weekeinde in Noord-Amerika was Jens van ’t Wout. Met een explosie van kracht, klasse en tactisch vernuft won hij in Noord-Amerika de 1500 en de 500 meter. En daar is hij een dag na zijn droomweekeinde zelf nog stil van.