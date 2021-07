John van den Brom pakt op de valreep punt met Genk in seizoensopener

Invaller Cyriel Dessers, oud-speler van onder meer Heracles Almelo en FC Utrecht, legde de bal in de 92e minuut breed op Theo Bongonda. De aanvaller kon de bal in het lege doel schuiven. Standard Luik was in de 69e minuut op voorsprong gekomen via Kostas Laifis. De Cyprioot kopte raak uit een hoekschop. Bij Genk viel oud-Ajacied Carel Eiting in de 87e minuut in.

Racing Genk verloor zaterdag de strijd om de Belgische Super Cup met 3-2 van kampioen Club Brugge. De wedstrijd tegen Standard Luik was een herhaling van de bekerfinale. Genk won die finale met 2-1.

Schalke 04 verliest openingswedstrijd in Tweede Bundesliga

Schalke 04 heeft de degradatie nog niet helemaal verwerkt. De befaamde Duitse club verloor vrijdagavond in de openingswedstrijd van de Tweede Bundesliga met 1-3 van Hamburger SV, nog wel voor eigen publiek in Gelsenkirchen.

De ’Königsblauen’ kwamen wel snel op voorsprong door Simon Terodde. Na rust maakte Robert Glatzel, die eerder al een strafschop had gemist, gelijk. Moritz Heyer en Bakery Jatta hielpen HSV, getipt als titelkandidaat, in de slotfase aan de winst.

Bij Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar zijn profcarrière beëindigde, had Thomas Ouwejan (ex-AZ) een basisplaats. Hij speelde de hele wedstrijd. Ludovit Reis, die indertijd FC Groningen verruilde voor FC Barcelona, stond bij HSV als debutant aan de aftrap.