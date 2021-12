Donyell Malen en Erling Haaland doen het weer voor Borussia Dortmund

Erling Haaland nam in Dortmund de 1-0 en 2-0 voor zijn rekening. De Noor opende de score na een half uur uit een strafschop en pas in de 82e minuut maakte hij er 2-0 van. Hij bracht zijn doelpuntentotaal op dertien.

Malen, die voor de derde keer trefzeker was in de Bundesliga, mocht een kwartier voor tijd invallen voor de Belg Thorgan Hazard. Kort daarna ging Jetro Willems naar de kant bij de bezoekers.

Borussia verkleinde de achterstand op koploper Bayern Munchen weer tot 6 punten. Bayern won dinsdag overtuigend bij VfB Stuttgart (0-5).

Arsenal klimt naar vierde plek in Premier League

Arsenal is ten koste van West Ham United naar de vierde plek geklommen in de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta versloeg de stadgenoot met 2-0. Gabriel Martinelli en Emile Smith Rowe kwamen in de Londense derby tot scoren voor de thuisclub. Ploeggenoot Alexandre Lacazette miste bij een stand van 1-0 nog een strafschop.

West Ham United moest vanaf de 67e minuut met tien man verder na de tweede gele kaart voor de Tsjech Vladimir Coufal. Arsenal heeft nu 29 punten, 1 punt meer dan nummer 5 West Ham.

Crystal Palace speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Southampton. Wolverhampton Wanderers won met 1-0 bij Brighton & Hove Albion.