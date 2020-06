Pijnlijke stilte in Assen zonder Dutch TT

Lege tribunes op het circuit in Assen Ⓒ ANP

Het is morgen rustig in de omgeving van Assen. De stilte zal schril afsteken bij vorig jaar toen zich nog 105.000 toeschouwers verdrongen voor de hoogmis in de Kathedraal van de Motorsport. Afgezien van de WO II-jaren is de jaarlijkse TT voor het eerst in de historie afgelast. De Telegraaf zocht enkele racecoryfeeën op. Terugblikkend op hun memorabele momenten komt de TT zo toch weer tot leven.