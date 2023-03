Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Liever Luuk de Jong dan Wout Weghorst’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

„Tegen Gibraltar mocht Wout Weghorst negentig minuten in de spits staan van het Nederlands elftal, waarin hij niet tot scoren kwam voor Oranje. Luuk de Jong is gestopt als international, maar die zou beter renderen tegen een ploeg als Gibraltar omdat hij alleen al een betere kopper is dan Weghorst. De Jong beheerst het gevoel voor de goede positie, eerste paal of tweede paal, weet hoe hij moet bewegen voor het doel en zijn timing is gewoon veel beter dan die van Weghorst. Ondanks zijn lengte mist Weghorst de kwaliteiten om goed met het hoofd te zijn in dit soort wedstrijden.