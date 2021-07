Spraakmakende Formule 1-crashes op een rij

Max Verstappen viel kort na de start van de GP van Groot-Brittannië uit. Tijdens een fel gevecht om de eerste positie tikte Lewis Hamilton hem aan. Ⓒ HH/ANP

De schrik zat er goed in toen Max Verstappen zondagmiddag op Silverstone op volle snelheid crashte nadat hij vlak daarvoor was aangetikt door zijn grote concurrent Lewis Hamilton. De Brit kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar won toch voor eigen publiek en verkleinde daarmee zijn achterstand in de strijd om de wereldtitel tot acht punten. Het is niet de eerste opzienbarende crash tussen twee rivalen in de Formule 1 en ook niet de eerste waarbij Hamilton betrokken is.