Wüst en Kramer in ploegachtervolging wereldbekers schaatsen

Sven Kramer en Ireen Wüst Kramer Ⓒ René Bouwman

Sven Kramer en Ireen Wüst zijn opgenomen in de teams voor de ploegachtervolging bij de wereldbekers langebaanschaatsen in Heerenveen in de laatste twee weekeinden van januari. Bondscoach Jan Coopmans nam de twee schaatscoryfeeën op in zijn selecties.