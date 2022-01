Inzamelingsactie voor familie overleden Gyan levert al meer dan een ton op

De actie begon op oudejaarsdag, enkele dagen nadat oud-Feyenoorder Gyan op 43-jarige leeftijd was overleden. De geboren Ghanees was al een tijdje ongeneeslijk ziek. Om zijn familie te steunen, zetten Feyenoord en FSV De Feijenoorder een inzamelingsactie op. Het geld is ook bedoeld om de uitvaart te betalen.

De verdediger stond vanaf 1997 tot 2007 onder contract bij Feyenoord en speelde op huurbasis ook voor Excelsior. Gyan won in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup en groeide in Rotterdam uit tot een publiekslieveling. Van Gyan is bekend dat hij vrijwel al zijn geld weggaf aan mensen die het volgens hem beter konden gebruiken. Hij werkte na zijn voetbalcarrière een tijdje in de Rotterdamse haven. In 2017 hield Feyenoord ook al een inzamelingsactie voor Gyan. Toen kreeg de Ghanees een cheque van 35.500 euro.