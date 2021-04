Feyenoord wil aandelen terugkopen van gemeente

De huidige financiële constructie is eigenlijk al een zeer gunstige voor de gemeente, die een rendement krijgt van 4,7 procent. Aan het eind van de rit (rond 2050) zou dit betekenen dat er zoveel geld is teruggevloeid, dat de gemeente het geld sowieso terug heeft.

Carl Berg vult aan dat de gemeente liever sneller uit het project stapt. „Het stadion is ook een wens van de gemeente en men wil Feyenoord graag helpen, maar het is niet de wens om op lange termijn aandeelhouder van een stadion te zijn. Dus de gemeente wordt op den duur toch uitgekocht. Maakt het stadion meer dan 5 miljoen euro winst, dan kan 30 procent boven de 3 miljoen worden besteed aan het terugkopen van aandelen. Uiteindelijk wil Feyenoord eigenaar zijn van het stadion. Dat is ook weer gunstiger voor de club.”

Zestien keer beroep aangetekend

Ook een nest met dwergvleermuizen kan het nieuwe Feyenoord Stadion van 441 miljoen euro niet tegenhouden. Wel dienen nieuwe nesten gerealiseerd te worden voor deze beschermde dierssoort nadat er aanvankelijk bezwaar was ingediend tegen de ontheffing in het kader van beschermde diersoorten ter plaatse.

Bij de Raad van State zijn in totaal zestien beroepen aangetekend door bewoners en bedrijven tegen het bestemmingsplan, diverse vergunningen en procedures. Voor eind september moeten deze beroepen inhoudelijk zijn beoordeeld en daar volgt een uitspraak van de Raad van State.