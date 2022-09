Premium Het beste van De Telegraaf

Toulouse-spits heeft shirt Sergio Ramos al: ’Geen idee wat hij met mijn shirt heeft gedaan’ Thijs Dallinga ’kent’ Champions League: ’Apart om vooraf Messi te analyseren’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Thijs Dallinga merkt dat hij steeds fitter wordt en went aan het niveau van de Franse Ligue 1. Volgende week vrijdag hoopt hij goed nieuws uit Zeist te vernemen...

AMSTERDAM - Thijs Dallinga (22) zit deze Europese avonden voor de tv, maar maakte een week geleden al zijn ’Champions League-debuut’. Met Toulouse tegen Paris Saint-Germain (0-3). De spits, in de voorselectie van Jong Oranje, belandde in het Sprookjesbos voor een 22-jarige die opgroeide met een bal in de wieg. Een jaar eerder heetten zijn tegenstanders Victor van den Bogert en Teun van Grunsven, toen hij zichzelf met vier goals tegen FC Den Bosch lanceerde bij Excelsior. Nu zoekt hij een plekje in zijn huis voor het shirt van Sergio Ramos.