Voetballer kende moeilijke momenten tijdens revalidatie zware blessure Zakaria Labyad is Hakim Ziyech eeuwig dankbaar: ’Ik was net een baby’

Door Mike Verweij en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Zakaria Labyad. Ⓒ Matty van Wijnbergen.

De timing kon niet ongelukkiger. Net nadat Zakaria Labyad te horen had gekregen dat Ajax zijn aflopende contract niet zou verlengen, liep de aanvaller een van de zwaarste blessures op die een voetballer kan krijgen. Na tien maanden bikkelen in de revalidatie van zijn kruisbandblessure is de 29-jarige Utrechter klaar voor een doorstart van zijn carrière. In het buitenland of bij FC Utrecht, waar hij de afgelopen tijd heeft getraind. Het is geen uitgemaakte zaak dat het FC Utrecht wordt, want twee Italiaanse clubs hebben concrete interesse getoond.