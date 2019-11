’Het is belangrijk dat Max Verstappen nu titels gaat winnen’

Max Verstappen Ⓒ Reuters

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport met een bekende volger of fan van de Formule 1, die natuurlijk ook de verrichtingen van Max Verstappen nauwlettend in de gaten houdt. Aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste van het seizoen, vijf vragen aan Mark Tuitert, oud-topschaatser en winnaar van olympisch goud op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van 2010 in Vancouver.